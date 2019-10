Soudan: La FAO soutient le secteur de l'eau au Soudan

Khartoum — Le ministre de l'Irrigation et des Ressources en Eau, Prof. Yasser Abbas a rencontré le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Soudan, Dr. Babagana Ahmed.

La réunion a examiné les moyens de la FAO pour soutenir le secteur de l'eau.

Le ministre a donné des directives de former un comité technique chargé d'examiner les rapports de l'organisation sur la gestion de l'eau d'irrigation et des investissements, ainsi que du rapport du Centre de recherche hydraulique du ministère sur l'atelier consultatif d'experts en 2016 chargé d'améliorer et de développer le système d'irrigation dans le projet d'Al-Gazeera.

Le comité identifiera les priorités et les besoins nécessaires et soumettra les propositions de projet en coopération avec la FAO tel que la gestion de l'eau d'irrigation, l'utilisation des TIC, les projets de récolte de l'eau ainsi que les moyens de participation à la conférence des donateurs qu'aura lieu au début de l'année prochaine afin de discuter le rôle des donateurs dans la résolution des problèmes et de remplir les besoins dans le secteur de l'eau.

Il a également orienté le Comité de soumettre ses rapports dans un délai maximum d'un mois.

Il est à noter que, les deux parties ont également discuté la participation de la FAO à un atelier organisé par le ministère en décembre prochain sur le thème "Planification et gestion des ressources en eau au Soudan: les défis d'opportunités et les solutions".