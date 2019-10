Togo: Un secteur agricole quasi informel

Ce n'est pas une invention de notre part mais c'est ce qu'indiquent les résultats d'une enquête conduite par l'INSEED (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques) entre Août et Octobre 2017 ; résultats rendus publics.

Il est révélé par l'enquête référencée que sur 10 emplois tous secteurs d'activités confondus, plus de 9 emplois sont fournis par le secteur informel soit 91,6%. Et la palme revient au secteur privé qui atteint dans ce tableau, un plafond de 98% contre 3,4% dans le secteur public.

Précision de taille, le secteur institutionnel agricole fait encore plus fort que tous avec une dominance de l'emploi informel avec 99,7% des emplois alors que le secteur privé agricole, comme on pouvait s'y attendre, déroule exclusivement le tapis rouge à l'emploi informel. Quant au secteur public 1 emploi sur 5 est informel.

On comprend à suffisance que ces données viennent confirmer le caractère traditionnel et familial de l'agriculture en Afrique.

Pour information, cette enquête avait pour but d'établir le tableau de référence pour le suivi de l'emploi, le secteur informel et la perception de la gouvernance, la paix et la sécurité au Togo.