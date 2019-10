Cote d'Ivoire: Cambriolage du siège du GEPCI - Le ministre Sidi Touré exprime sa solidarité

S'imprégner de la situation le plus tôt possible ! C'est ce que le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré a fait hier en se rendant au siège du Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire (Gepci) à Adjamé 220 Logements.

Cela, suite au cambriolage des bureaux de cette organisation qui abrite également la rédaction du site pressecotedivoire.ci, le portail du Gepci.

«Je suis venu, dès que j'ai vu l'information dans la presse ce matin, avec une délégation pour vous témoigner ma solidarité », a déclaré le ministre de la Communication et des Médias accompagné par son directeur de cabinet et le président exécutif du Fsdp (Fonds de soutien et de développement de la presse).

En venant avec ses premiers collaborateurs, Sidi Touré veut leur donner l'occasion de « s'imprégner, eux aussi, de ce qui s'est passé ici enfin de vous venir en aide, prendre toutes les précautions pour parer à toutes éventualités pour sécuriser les locaux ».

Quant au président du Gepci, Patrice Yao, il a remercié le ministre pour « sa promptitude », tout en lui promettant de faire le point intégral des dégâts à son cabinet dès le lundi prochain.