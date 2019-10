Sénégal: Finale du championnat n 1 dames de basketball - Sacre historique de l'Asc Ville de Dakar

L'As Ville de Dakar est entrée dans le palmarès des équipes championnes du Sénégal en remportant la finale du play-off féminin disputée ce samedi 26 octobre, au stadium Marius Ndiaye.

Le club de la municipalité s'est imposé au bout du suspense devant sa grande rivale du Dakar université (66-60). Forte de ce succès historique, l'ASVD s'ouvre le chemin du doublé avec la finale de la Coupe du Sénégal qui va l'opposer, le week-end prochain, à Saint-Louis basket club.

L'As Ville de Dakar a écrit une nouvelle page d'histoire en remportant la finale du play-off féminin disputée ce samedi 26 octobre au stadium Marius Ndiaye. C'était aux dépens de sa grande rivale du Dakar Université club qu'elle a dominé sur la marque de 66 à 60.

Un score qui reflète une rencontre à la fois disputée et équilibrée d'un bout à l'autre. Mais l'équipe de la municipalité, a d'entrée de jeu, pris les bonnes résolutions du match. Sous la houlette de l'expérimentée Sabelle Diatta, elle impose un jeu intérieur et prend vite les devants (2-7).

Ce qui oblige le coach Mborika Fall a demandé le temps mort et a réajusté son jeu. Le Duc alterne sa défense et met une défense homme à homme qui permet à son équipe de trouver une bonne carburation et ensuite rester sur le talon de l'ASVD au terme du premier acte de jeu (13-15).

Le pivot estudiantin, la Malienne Khady Sako et ses coéquipières, Ndéye Séne et autres Khady Dieng maintiennent la cadence.

En se montrant dominatrices dans le jeu intérieur, elles ne tardent pas à faire la jonction et même à passer devant, pour la première fois (17-18. 2e). Une avance que le Duc se fera fort de porter cinq points d'écart (23-17. 5e) et de porter à plus de 8 points à la pause (33-25).

Au retour des vestiaires, le match s'équilibre. Les protégées de Moustapha Gaye, coach de l'ASVD, ne tardent toutefois pas recoller au score et à revenir à un point du Duc au bout du 3ème quart-temps (47-46).

Dans le décisif money time, le mano à mano au score se poursuivra de plus belle et laisse place à un suspense plus que haletant. Comme l'illustre le tableau d'affichage qui affiche une égalité parfaite au score (52-52. 5ème min) et encore à 3 minutes de la finale (56-56.7e).

Dans ces derniers échanges, l'ASVD pouvait encore reposer sur la bonne adresse de Yvonne Bilonda sur les tirs primés et surtout sur l'étincelante Sabelle Diatta (Mvp et meilleure marqueuse de la finale) pour se détacher (60-63 à 1min 32 du coup du gong final).

C'est le tournant de la finale. L'ASVD tient le bon bout et parviendra à préserver cette courte avance avant d'arracher le gain de la partie sur le score de (60-66).

L'équipe de la municipalité décroche dans la foulée le titre majeur de champion du Sénégal de la saison. Un titre historique puisque c'est seul qui manquait à son palmarès.

L'équipe du président Yatma Diaw ouvre, en même temps, le chemin du doublé Championnat-Coupe qui pourrait se réaliser lors de la finale de la Coupe du Sénégal qui l'opposera samedi prochain à l'équipe du Saint Louis basket.

ROI, REINE ET REVELATIONS DE LA SAISON 2019 : Les nominés connus

Les successions de Nacira Traoré et de Moustapha Diop sont ouvertes. Les nominés pour les titres de Roi et Reine de la saison 2018/2019 sont désormais connues. Chez les hommes, il n'y a quasiment pas de changement.

Pape Moustapha Diop (AS Douane), roi 2018 est là en compagnie de Mamadou Lamine Bara Diop (DUC).

Le trio est complété par Samba Fall (DUC). Chez les dames, Ndeye Sène (DUC), Reine en 2017, revient avec à côté d'elle, sa coéquipière Kadidia Maiga et Couna Ndao de l'ASC Ville de Dakar.

Pour les révélations, nous avons Ndioma Kane de l'ISEG, Julie Dacosta de l'ASFO, et Warkha Mboup de l'ASC VD. Chez les hommes, ce sont Yoro Barry (DUC), Pape Malick Thiam (ASC Thiès) et Ibrahima Fall (USO) qui sont nominés.