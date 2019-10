Sénégal: Ndoffane - Succession de Samba Ndiaye au poste de maire de la commune

Même s'il n'a pas encore une idée exacte sur la date limite d'organisation des prochaines joutes électorales locales, le mouvement « And Défar Ndoffane » avec à sa tête l'assureur Cheikh Thiaw a annoncé, samedi, sa candidature à la succession du maire sortant Samba Ndiaye.

Les membres de cette fraction citoyenne ont surtout prétexté la dernière réunion du bureau du conseil municipal qui devait se tenir au cours de la même journée pour crier leur ras-le-bol et rendre publique leur intention de conquérir cette institution qu'ils considèrent malade à tous les niveaux de gestion.

Même au niveau de ce genre de rencontres périodiques, comme celle de samedi dernier où les conseillers qui sont du mouvement ont déploré les difficultés du maire sortant qui, jusqu'à 13 h, avait du mal à atteindre le quorum des 46 conseillers municipaux qui forment le conseil municipal de Ndoffane.

Et ce, pour une réunion qui était convoquée à 9 h et où le préfet qui est aujourd'hui chargé de la validation de toutes décisions n'a jamais posé les pieds.

Ainsi pour les partisans du candidat Cheikh Thiaw, ce refus des conseillers municipaux de répondre aux réunions témoigne une fois de plus du désengagement des élus sur le mode de fonctionnement du conseil municipal et annonce pour autant le divorce que les masses populaires s'apprêtent à perpétrer vis-à-vis de leurs dirigeants locaux à cause de l'impertinence et autres mauvaises politiques dont elles sont les principaux bénéficiaires.

Au-delà de ces considérations spécifiques, le mouvement « And Défar Ndoffane » dit se lancer dans une telle conquête pour apporter du sang neuf dans la gestion de leur collectivité territoriale.

Autrement dit ; il s'agit de dérouler d'autres formes de gestion participative et de nouveaux programmes plus ambitieux dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'agriculture, l'environnement qui constituent les priorités dans la commune de Ndoffane afin de pouvoir réconcilier la communauté de manière générale et offrir le bien-être social à chacun citoyen de la commune.