Sénégal: Silence d'Idrissa Seck sur les questions brulantes de l'actualité - Dethie Fall siffle la fin de la récreation

Taxé d'être dans l'omerta sur les questions brûlantes de l'heure depuis sa dernière sortir au lendemain de l'élection présidentielle 2019, Idrissa Seck a vu son second, Déthié Fall, monter au créneau, en marge du séminaire des jeunes de son parti, pour le laver à grand eau des accusations portées contre sa personne.

Le député de Rewmi a balayé d'un revers de la main les récriminations collées à son chef de parti. A noter par ailleurs que pour son chargé de communication, Abdou Mané, Idrissa Seck n'a jamais dit qu'il prendrait part au séminaire des jeunes de son parti.

Le député Déthié Fall, proche collaborateur et supposé second d'Idrissa Seck, n'est pas allé de main morte pour rendre raison de l'absence de son patron au séminaire des jeunes du parti et de la coalition « Idy 2019».

Et d'expliquer :«Un homme qui a occupé plusieurs stations politiques, ayant fait plus de 30 ans d'opposition, et connaissant les temps, événements et moments de communication est quelqu'un d'achevé».

D'ailleurs, selon lui, il n'est pas nécessaire de s'afficher tout le temps dans l'espace politique, car il faut juste de savoir les moments importants », a dit Déthié Fall tout en confirmant que « le leader de Rewmi est bien présent et manifeste son expression par des méthodes qui lui sont propres ».

Et d'ajouter : "On dit qu'on devrait voir le président Idrissa Seck sur le terrain, mais je rappelle qu'il n'a jamais quitté le terrain.

En 2015 et 2019, nous avons été très présents. On a fait le tour du Sénégal et on a été dans les coins les plus reculés du pays, pour présenter un programme conforme aux besoins exprimés par les populations ».

Relancé toujours par les journalistes sur le silence et le mutisme de son leader, M. Fall de répondre qu'Idrissa Seck sait quand, comment et où parler. « Chaque Sénégalais sait apprécier l'engagement de chaque dirigeant.

Il ne s'absente pas, il est là. Vous avez eu connaissance du front qui est en cours. Il est en action. Maintenant, l'expression d'une action peut être différente en fonction des personnes ».

Le vice-président de Rewmi, faisant par suite la corrélation avec l'élection présidentielle passée, a relevé que : « On a été à une élection présidentielle et nous connaissons les résultats.

Mais nous avons opté pour la stabilité du pays, d'avoir un comportement responsable, même si on savait que les Sénégalais avaient largement fait leur choix ».

Et de poursuivre en louant les qualités de son mentor par qui il a encore appris beaucoup surtout au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle du 24 février.

Aussi a-t-il témoigné : « Pendant que tout le monde s'attendait à ce qu'il organise la descente dans les rues de Dakar pour aller récupérer sa victoire, je l'ai vu passer des nuits essayant de parler avec ses responsables pour les calmer et les raisonner pour la simple raison qu'il n'a pas besoin de marcher sur des cadavres pour accéder au pouvoir».

Par ailleurs, s'agissant du débat qui fait rage sur le 3éme mandat du président Macky Sall, Dethié Fall minimise en renvoyant aux manifestations qui ont été menées contre le régime de Wade en 2012, des manifestations qui sont encore vivaces dans les mémoires alors que le président Sall était dans l'opposition.

Pour autant, Déthié Fall souligne que : « l'évolution démocratique que le pays a connue ces deniers décennies, le président Macky Sall ayant vécu avec nous dans l'opposition, je ne vois pas pour quelle raison en 2024, il voudrait remettre le Sénégal dans cette même situation extrêmement malheureuse».

Aussi attestera-t-il : « Je pense que ce n'est pas du tout dans ses intentions. Je le pense, parce que je ne vois pas comment il pourrait aujourd'hui soutenir une théorie l'amenant moralement à vouloir se représenter en 2024. C'est une question de cohérence politique et démocratique », a-t-il conclu.