Afrique: Littérature - L'OIF célèbre les 70 ans de Présence africaine

Les 26 et 27 octobre, la maison d'édition Présence africaine, créée en 1949 par le Sénégalais Alioune Diop, a fêté son soixante-dixième anniversaire en présence de Macky Sall, président du Sénégal, et de Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie .

Après les premières festivités, en mai dernier, closes par une croisière littéraire sur le fleuve Congo, le soixante-dixième anniversaire de Présence africaine s'est déroulé à nouveau en France dans le cadre des universités de la rentrée de cette maison d'édition- Urpa - à la Colonie, lieu de « savoir-vivre » et de « faire-savoir », pour reprendre les termes de ses concepteurs.

A cette occasion, plusieurs tables rondes se sont tenues autour du thème « 70 ans de transmission ». Les auteurs de la maison étaient conviés à participer à une plate-forme, pour échanger autour des grands enjeux de l'Afrique et du « monde noir » en ce XXIe siècle naissant.

Ainsi, les artistes et auteurs Yandé Christiane Diop; Pr Wole Soyinka, Nobel de Littérature; Pr Ngugi Wa Thiong'o; Djibril Tamsir Niane et Sidiki Bakaba ont abordé des thématiques actuelles comme le panafricanisme.

La secrétaire générale de la Francophonie s'est exprimée en ces termes : "Je formule le vœu que Présence africaine puisse continuer, comme l'a dit l'écrivain camerounais, Mongo Béti, de "permettre aux Noirs de s'exprimer". Que cette maison d'édition fasse retentir la voix de la nouvelle génération d'écrivains et de penseurs africains".

Pour le président sénégalais, ayant participé au sommet Russie - Afrique à Sotchi et enchaîné vers la capitale française, prendre part à un exercice de mémoire, selon un communiqué de la présidence sénégalaise, lui a permis "de rendre hommage à la mémoire de feu Alioune Diop et aux générations d'intellectuels et écrivains d'Afrique et de la diaspora pour leur apport inestimable à la défense des idéaux de liberté et de respect des valeurs de culture et de civilisation du monde noir".

Présence africaine, c'est à la fois une librairie dans le quartier latin à Paris, une maison d'édition et une « revue culturelle du monde noir » dirigée par Romuald Fonkoua, professeur de littérature française et comparée à l'université de Strasbourg. Son cinquantième anniversaire avait été solennellement célébré également dans l'enceinte de l'Unesco, à Paris, en décembre 1997 autour d'un colloque.