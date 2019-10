Soudan: Barbar discute le plan d'ambulance du gouvernement transitoire

Atbarah — Le directeur exécutif de la localité de Barbar, Osama Majzoub a passé en revue les priorités du programme des (200) jours en ce qui concerne la localité, lors d'une réunion élargir avec les directeurs des administrations publiques locales.

Le Directeur exécutif a souligné que les priorités de la localité étaient de promouvoir la paix et le développement durable, de lutter contre la corruption et de jouer un rôle actif dans le développement social par le biais de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et du logement, de renforcer le rôle des jeunes et des femmes par la participation aux programmes culturels, politiques et sociaux, d'accorder une attention aux moyens de la vies des citoyens et d'assurer une représentation équitable pour les femmes dans les structures de gouvernance pendant la période de transition.