Ile Maurice: Goodlands - Dev Badory remet le corne frit au goût du jour

La licorne, poisson aussi connu comme nason ou naso, possède une caractéristique : une excroissance au milieu de la tête... d'où son nom. Dev Badory, 36 ans, gère un estaminet où ce poisson est une véritable star. D'ailleurs, il est réputé pour son fameux poisson «korn frir». Le restau-bar est chic, authentique et cosy. Préparer un bon poisson corne est pour lui simple comme bonjour.

Tout a commencé après le décès de son père, qui tenait le restau-bar. Dev Badory décide alors de prendre la relève de son aîné. Son père gérait l'établissement mais n'attirait pas des gens des quatre coins du pays. Célibataire à l'époque, il avait à sa charge sa mère et ses sœurs. Il a vite compris qu'il lui fallait innover pour mieux gagner sa vie. Alors, lui est venue l'ingénieuse idée d'introduire le poisson «frir» sur son menu. Sachant que la licorne est très appréciée des buveurs, il a décidé de le mettre au menu en friture.

Dev Badory laisse entendre que si ce poisson est parfois critiqué en raison du parfum entêtant qu'il dégage, ce «gadiak soular» est aujourd'hui très prisé des touristes et de plus en plus par nos compatriotes. Depuis qu'il a mis le poisson corne frit sur son menu, dit-il, son business a grandement évolué.

Le poisson corne est principalement consommé en friture. Il est impensable de le consommer sans des piments «cari» et sans citron, aux dires de Dev Badory. Toutefois, cela n'empêche pas que l'on puisse l'accommoder dans un kari masala pour accompagner un plat de riz ou de faratas. Par ailleurs, la licorne est aussi excellente en grillade. Sa chair goûteuse et tendre, particulièrement en hiver, libère une saveur distinctive.

Préparation

Il faut savoir le préparer et le mariner, explique notre interlocuteur. Il mentionne quelques ingrédients essentiels pour cette marinade, comme l'ail, le gingembre, le safran mais ne pipe pas sur d'autres ingrédients.

Bien entendu, l'habitant de Goodlands ajoute qu'il prépare aussi une vinaigrette spéciale pour accompagner la friture. Avant de mariner le poisson, il faut le nettoyer et enlever sa peau. Le gérant du bar a engagé une personne spécifiquement pour cette tâche.

Dev Badory estime que ce poisson est un délice si la préparation est faite selon les recettes d'antan. La particularité à Badory Bar est que les clients sont libres de choisir la taille du poisson qu'ils veulent consommer. Il leur est aussi possible d'en commander pour emporter. Notre interlocuteur achète le poisson corn à Rs100 le demi-kilo. «Les Mauriciens aiment manger du bon poisson. Dans les régions urbaines, les gens cherchent le poisson frais mais n'en trouvent pas. Plusieurs sortent de loin pour venir savourer le corne frais.»

Si la spécialité de Dev Badory est la licorne, sur sa carte figure aussi du filet de mouton, du mouton rôti, du canard et du cerf. Cet établissement est ouvert de lundi à dimanche mais chôme le mardi. Si la licorne a fait grossir et fidélisé sa clientèle, l'homme qui s'est marié il y a environ un mois, est encore plus comblé.