Ile Maurice: Manifeste électoral - Lalians Lespwar propose cinq axes prioritaires «pour avancer»

Créer des enabling villages, bannir le plastique, limiter le nombre de mandats d'un Premier ministre... Ce sont quelquesunes des propositions de Lalians Lespwar, qui a présenté, la semaine dernière, son manifeste électoral qui comprend cinq pôles prioritaires : le social, l'écologie, l'économie, le sport et la création. Selon cette nouvelle alliance, qui comprend 11 candidats d'En Force et de Nou Repiblik, cela aiderait à améliorer la vie des citoyens mauriciens. Leur but : faire «une politique propre et basée sur la méritocratie».

En tête de leur liste d'axes prioritaires : le social. L'alliance souhaite mettre en place des actions de coopération sociale contre les inégalités et créer 20 enabling villages à travers le pays pour l'intégration sociale. Elle vise ainsi l'éradication de la pauvreté, la modification du projet de logement et la révision de la loi contre la drogue, l'alcool et le tabac.

Lalians Lespwar souhaite aussi s'engager dans un combat pour une île verte en instaurant des dispositifs anti-pollution, en travaillant en faveur de l'économie circulaire et en révisant les lois sur l'environnement. Puis en entreprenant des actions concrètes le plus tôt possible, à commencer par bannir le plastique. Rodrigues, selon les membres, est l'exemple à suivre.

En ce qui concerne l'économie, les membres de Lalians Lespwar aspirent à lui redonner un souffle nouveau. Un objectif qu'ils comptent réaliser par la création d'emplois en faveur des jeunes de moins de 25 ans, qui sont, estiment-ils, une priorité pour l'économie.

Le parti a aussi pour mission de faciliter l'accès au sport, afin qu'il fasse partie intégrante du quotidien des Mauriciens. Dans cette optique, il compte promouvoir et démocratiser les industries créatives. Quant à la politique, l'alliance prône la limitation des mandats, l'abolition du Best Loser System et une transparence du financement des partis.

Par ailleurs, même si ce point ne figure pas sur son manifeste, Lalians Lespwar est aussi en faveur du cannabis médical et souhaite qu'il y ait des discussions au Parlement sur l'usage du cannabis à des fins récréatives.

Les candidats de Lalians Lespwar

N°6 : Ingrid Charoux

N°7 : Deeshvy Ragpot

N°8 : Vanen Poonoosamy

N°12 : Deepshika Meetoo

N°14 : Alexandre Barbès-Pougnet

N°15 : Leela Dookun

N°16 : Sanjay Bheekoo

N°17 : Patrick Philogène

N°18 : Yuvan Beejadhur

N°19 : Patrick Belcourt

N°20 : Dominique Théodore