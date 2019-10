Ile Maurice: Les Agaléens réclament de la considération

Ils souhaitent que leur voix soit entendue. L'association Les Amis d'Agalega (AMA) a tenu un point de presse, ce lundi 28 octobre, pour démontrer leur intérêt de faire partie des prochaines élections comme membre de la République de Maurice. Faisant état de leur situation d'abandon et de négligence, ils proposent aux leaders des différents partis politiques six recommandations :

1. Le droit des Agaléens d'avoir un terrain propre à eux dans l'île d'Agalega.

2. Le droit aux Agaléens de donner naissance sur leur propre île.

3. Un système éducatif qui permet aux enfants d'Agalega d'avoir accès à l'éducation comme les enfants Mauriciens.

4. Améliorer le système de santé de l'île pour empêcher que tout le monde vienne à Maurice, ce qui cause du tort à beaucoup de familles abandonnées.

5. Redéfinir le rôle de «l'Outer Islands Development Corporation» pour l'emploi, l'administration et la production de coco.

6. La création d'un «Agalega Welfare Fund Board with executive powers and budget to empower the Agalean community for future development on the island».

Laval Soopramanien, président de l'association, déplore que les Agaléens soient toujours considérés comme des esclaves. «Notre combat dure depuis maintenant 15 ans, il nous faut notre propre welfare board. Ce n'est pas normal que notre culture et notre mode de vie soient bafoués», dit-il.

De son côté le porte-parole, Alain Langlois affirme que la nationalité des natifs d'Agalega est mise de côté. «Les mères sont obligées de venir à Maurice avant leur accouchement. Il nous faut notre appartenance et notre droit en tant que citoyens d'Agalega.»