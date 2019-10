Cote d'Ivoire: « Sublime Côte d'Ivoire » - Ces projets touristiques qui vont transformer le visage du pays !

Cabinets d'engineering, constructeurs, bailleurs et investisseurs divers du monde entier ont mobilisé un peu plus de 2500 milliards de FCFA, à la Table-ronde des bailleurs à Dubaï les 20 et 21 octobre. Zoom sur la révolution touristique en cours.

La destination ivoirienne, déjà fort attractive, s'érige désormais, en un eldorado boosté en cela par la Stratégie « Sublime Côte d'Ivoire » dont la Table-ronde à elle dédiée, les 20 et 21 octobre dernier, a été un coup d'accélérateur dans sa mise en œuvre.

Avec dans la cagnotte, la mobilisation d'un peu plus de 5 milliards de dollars US, soit environ 2500 milliards de FCFA, par le Gouvernement ivoirien conduit par les ministres Patrick Achi, Secrétaire général de la Présidence de la République, et Siandou Fofana du Tourisme et des Loisirs, au Ritz-Carlton de Dubaï international Financial Center.

Au nombre des investisseurs qui ont contracté formellement avec l'Etat ivoirien, IHC, Paris Inn, Cesec, China Railway, Al Deaffah, Express Line, Yenigun, Shapoorji Pallonji, la Financière des Oliviers, Sino Worldwild Investment Ltd.

Ces investissements devraient contribuer à opérer une révolution à 180° des infrastructures touristiques, tout en créant de nouveaux produits et modes de consommation en matière de tourisme et de loisirs.

A l'image de Dubaï, toutes proportions gardées, ces projets qui ont suscité l'intérêt des investisseurs, vont transformer la physionomie de la Côte d'Ivoire, avec le Grand-Abidjan, en pole-position.

Dans cette offensive de charme du tourisme ivoirien à Dubaï, les autorités ivoiriennes ont bénéficié dans l'organisation de la Table-Ronde des bailleurs, de l'onction tutélaire du Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, qui a effectué le déplacement de Dubaï où il a réaffirmé que la structuration efficiente qui porte une ambition de bon aloi de « Sublime Côte d'Ivoire », permettra à celle-ci de se réaliser.

Il en est ainsi du projet de « Maison Albar Hôtels », d'un coût estimatif de 50 millions d'euros (Plus de 32 milliards de FCFA), dans le cadre d'un Partenariat Public/Privé (Ppp) et qui a fait l'objetd'un protocole d'accord à Dubaï.

En effet, Siandou Fofana a signé avec cette marque française d'hôtels 5 étoiles créée en 2014 par Jean-Bernard et Céline Falco (née Albar), fondateurs du mythique Paris Inn Group, pour la création d'un réceptif 5 étoiles, à Abidjan. Symbole de l'élégance à la française, « Maison Albar Hôtels » Abidjan.

Toujours fruit d'une convention de Ppp avec le groupe ivoiro-marocain Ivoirian Hotel Corporation (IHC), le projet de construction d'un « Mix Use » au cœur d'Abidjan, a été acté à Dubaï entre Nabil Slitine, le Ceo, et le Ministre Siandou Fofana. Et ce, pour le projet de « La Tour de la Nation » qui devrait sortir de terre d'ici 3 ans.

Ce complexe qui s'élèvera à 225 mètres (46 étages), sera une curiosité touristique à tous égards. Avec une vision ergonomique et une posture écologique, le complexe intégrera les 2 parcs botaniques dits Jardins Brésolles mitoyens et à mi-chemin de l'hôtel du district d'Abidjan.

Dans une atmosphère sophistiquée, « La Tour de la Nation » proposera un hôtel, des résidences de luxe, des espaces de shopping haut de gamme, de loisirs et détentes innovants, des restaurants, cafés et autres.

Riche de ses habitants, de ses trésors culturels et de son mode de vie, Abidjan, au sortir de la Table-ronde de Dubaï, va matérialiser, à coup sûr, son ambition d'une smart city dans la commune abidjanaise de Treichville. Porté par le Groupe Global Life et sous le prisme d'accords interministériels, le projet annonce l'édification d'infrastructures immobilières dont la féérique « Tour iconique », des lieux de vie touristiques, sanitaires, de loisirs, de transports et de mobilité alliant efficience énergétique et habitat intelligent.

Autre projet qui a fait l'objet de convention et contribuera, tout aussi, à la révolutiondu visage touristique et urbain d'Abidjan, c'est le projet d'aménagement du Kilomètre 4, Boulevard de Marseille à Abidjan-Biétry baptisé « La balade du monde ». Berge lagunaire dont la transformation devrait aboutir à une marina, déclinant une sorte d'écosystème culturel, architectural, culinaire, etc., propre à chaque continent de la planète. Le tout pour un coût prévisionnel de 100 milliards de FCFA.

Dans le même élan, l'ancienne capitale de la Côte d'Ivoire, Bingerville, mitoyenne de la commune de Cocody (Abidjan), bénéficiera d'un complexe comprenant un Palace de 5 étoiles avec un Palais des congrès, un parc animalier, un circuit d'écotourisme, un musée et des sites de loisirs futuristes. Et que dire du Cheick Ali Ayash Al Mizjajy, chairman du Groupe Aldeafah, qui indiquait après la signature d'une convention avec les Ministres Achi Patrick et Fofana Siandou, qu'il entend mettre en œuvre des projets d'infrastructures touristiques. 4 projets, en l'occurrence, de complexes hôteliers et d'un centre commercial, au regard du Mémorandum signé avec le Ministère ivoirien du Tourisme et des Loisirs. Il s'agit de trois à Abidjan (Baie des milliardaires, Cocody, Plateau) et d'un à Assinie.

Conformément à sa triple finalité : « développer un moteur de croissance du PIB et démultiplier les recettes fiscales, favoriser le développement territorial hors Abidjan, créer un réservoir d'emplois », l'intérieur du pays n'est pas en reste des fonds mobilisés aux Emirats Arabes Unis. Des consortiums, d'Asie et d'Europe, ainsi que du Moyen-Orient, en partenariat avec l'Etat et des opérateurs privés ivoiriens, participent à la réalisation de diverses infrastructures contenues dans « Sublime Côte d'Ivoire », ainsi que dans le cadre de l'organisation, en 2023, de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) de football en Côte d'Ivoire. Il en est ainsi des « Relais-paillotes », des bungalows répondant aux normes écologiques et s'inscrivant dans la vision d'un tourisme durable et équitable ; et des « Villas Ivoire », des réceptifs hôteliers de moyen standing pouvant favoriser le développement du tourisme intérieur.

Au plan du tourisme culturel et patrimonial, le circuit de « La Route des Rois », a aussi eu preneur aux Emirats, grâce à l'engagement d'un investisseur ivoirien.Circuit de découverte des trésors culturels du sud au nord-est du pays, il entend développer une offre pour les touristes internes, mais aussi et surtout internationaux (haut et milieu de gamme) d'écotourisme, de découverte et d'immersion dans la culture ivoirienne, de l'artisanat local, avec en sus, un safari dans le parc naturel de la Comoé. Il couvre 5 des 7 zones touristiques du pays, et a fait l'objet d'une signature de convention, au Ritz-Carlton, le 21 octobre, entre le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, et Olivier Ban Kouakou, Directeur général du cabinet d'intermédiation et consulting, La Financière des Oliviers, actif aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en France, Italie et Suisse.

Loin d'être exhaustif, ce tableau des projets qui ont fait l'objet de la mobilisation des fonds à Dubaï, à la faveur de la table-ronde des investisseurs organisée par le Ministère du tourisme t des loisirs, avec l'appui de l'Omt, sonne comme le point de non retour d'un tourisme triomphant avec « Sublime Côte d'Ivoire ».