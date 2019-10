Cote d'Ivoire: Promotion des start-up - Orange Fab récompense les trois lauréats de la saison 5

Les start-up lauréates de la saison 5 d'Orange Fab Côte d'Ivoire sont désormais connues. Il s'agit de : « Novate Média, Afrik'apps et Innoving ».

Elles ont été retenues, après une analyse et une sélection rigoureuse, à l'occasion de la cérémonie "Démo day", organisée par Orange Côte d'Ivoire et son partenaire, Seedstars. C'était, le 25 octobre 2019 à l'hôtel Azalaï d'Abidjan-Marcory.

A en croire Véronique Kouadio, manager stratégie chez Orange Côte d'Ivoire et par ailleurs, manager d'Orange Fab, les lauréats bénéficient chacun d'un ticket financier de 10 millions de F Cfa, en plus de 12 semaines d'accélération (encadrement et renforcement des capacités) dans un cadre de travail équipé, avec un accès gratuit au téléphone et à l'Internet.

En outre, ces start-up auront droit à un coaching et d'un mentoring, avec des experts d'Orange et d'autres personnes de renom. Les lauréats auront également l'opportunité de participer à de nombreux Salons, foires et séminaires internationaux.

Le directeur général adjoint de Orange Côte d'Ivoire, Stéphane Varret a indiqué que Orange Fab, est un programme visant à soutenir et accompagner les porteurs de projets, générer de la valeur, transformer les innovations des start-up en succès business. Il a traduit l'engagement d'Orange à accompagner les start-up.

Signalons que la cérémonie a bénéficié du soutien de l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire.