Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - L'insécurité à Beni fait de nouvelles victimes à Mbau

Au moins deux civils, tous des hommes, ont de nouveau été tués par les assaillants armés assimilés aux rebelles ADF, la nuit du dimanche à lundi 28 octobre, dans la localité de Mbau, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Beni. Après avoir défié les positions militaires basées à quelques kilomètres, c'est au coeur même de la localité que l'ennemi a opéré, se livrant également au pillage des biens de valeur.

Selon la société civile du territoire de Beni, c'est vers 19h que les rebelles ont surgi vers un poste de police situé à quelques mètres du bureau du secteur de Beni-Mbau et qu'avant d'être abattues, les victimes ont d'abord été ligotées. Janvier Kasahiryo, acteur de la société civile, parle aussi de 4 blessés et de nombreux autres portés disparus. Trois boutiques et un restaurant ont également été mis en sac.

« Les attaques ont eu lieu à partir de 19h 20. Ils ont envahi le centre de Mbau où il y a le marché. Le matin, on a constaté 2 morts lâchement abattus, il y a aussi 4 blessés admis à l'hôpital général d'Oicha et des disparus dont on ne connaît pas encore le nombre. Trois boutiques et un restaurant ont été pillés« , témoigne-t-il.

Sur place, c'est la désolation et la tristesse dans le camp des rescapés qui ne savent plus à quel saint se vouer. C'est donc sur fond d'inquiétude et de peur qu'ils vont passer ce début de semaine.

L'opacité des forces armées

La localité de Mbau, sur la nationale no 4, est en pleine zone opérationnelle en territoire de Beni. C'est donc dans ce secteur surmilitarisé que ces nouvelles victimes de la barbarie ADF ont de nouveau été massacrées. Mais selon les forces vivent, celles-ci n'ont bénéficié d'aucun secours de la part des militaires congolais. Janvier Kasahiryo regrette qu'en dépit des alertes faites par les civils, lors de l'assaut ennemi, l'armée dont le camp est basé à près de 3 kilomètres seulement, ne soit intervenue. L'acteur de la société civil se demande pourquoi malgré un arsenal militaire important déployé dans la région, les FARDC ne sont jamais venues à bout de la nébuleuse.

« Ils sont partis sans qu'il n'y ait même de répliques. Il n'y a pas eu intervention. Le lieutenant qui est commis à ce poste pour sécuriser les habitants de Mbau, on l'appelait mais il ne décrochait pas. Pourtant, c'est lui qui pouvait intervenir le premier. Il y a même un camp à Mangoko, à 3 kms seulement, où il y a un arsenal militaire, mais aussi d'autres troupes sont à Oicha« , s'est-il plaint.

Il faut dire que depuis le début de ces massacres, le 2 octobre 2014, l'armée congolaise, de connivence avec les casques bleus de la Monusco, n'ont jamais su mettre un terme à ces tueries qui ont fait plus de 3 mille morts et de nombreux autres personnes enlevées. Des ONG de défense de droits de l'homme, les acteurs politiques et ceux de la société civile accusent les militaires d'aborder la question avec « fantaisie ». Ils demandent aux FARDC de garantir la sécurité des civils dans la région.

Longue attente de l'assaut final

Pour mettre complètement fin aux massacres de Beni, les autorités congolaises annoncent qu'une dernière offensive est en préparation. Lors de son récent passage à Beni, jeudi 10 octobre dernier, le chef de l'État a rassuré que son gouvernement était très préoccupé par cette situation, allant jusqu'à s'accorder deux mois pour y restaurer l'autorité de l'État. C'est d'ailleurs dans cet ordre d'idées que de hauts officiers des armées congolaise, rwandaise, ougandaise, burundaise et tanzanienne ont eu un cadre d'échanges, jeudi et vendredi derniers en vue de mutualiser les efforts dans les renseignements pour combattre l'insécurité dans la sous-région. Depuis le passage de Félix Tshisekedi, la population du Nord-Kivu attend impatiemment que les offensives militaires soient accélérées afin qu'elle vive de nouveau le calumet de la paix dans cette province.