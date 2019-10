Angola: Huila - Appel aux bonnes pratiques de l'exploitation minière

Lubango — Le secrétaire d'État à la Géologie et aux Mines, Jânio Victor, a fait appel aux bonnes pratiques de l'exploitation minière en vue de contribuer à la croissance progressive de cette branche des roches ornementales en Angola.

S'exprimant à la clôture de la conférence internationale et exposition sur les pierres ornementales, il a déclaré que l'Angola devrait se développer davantage dans le secteur de l'extraction et de transformation des minerais, une activité qui génère en moyenne de 5 milliards d'euros par an dans le monde.

Il a souligné que l'Angola avait du potentiel pour occuper une place importante dans le sous-secteur des roches ornementales et que, pour ce faire, il était nécessaire de progresser pour atteindre l'objectif, tout en faisant appel au soutien de l'association internationale de la branche.

Selon lui, les acteurs du secteur minier doivent se développer à différents niveaux de la branche pour offrir aux jeunes des emplois.

Jânio Victor a dit être conscient des problèmes du secteur minier et a fait appel à la collaboration des partenaires du secteur dans la cherche de solutions pour les surmontés et acheminer l'Angola, à court et à moyen terme, vers des hauts niveaux, tant régional que international, du marché des roches ornementales.

La conférence de deux jours avait pour objectif de promouvoir le potentiel du pays dans le domaine des roches ornementales pour attirer et capter les investissements, diffuser les politiques, stratégies, mesures et services de l'exécutif, ainsi qu'évaluer leur impact sur entreprises et institutions nationales et étrangères.