Cameroun: Mois missionnaire extraordinaire - Le nonce apostolique à Pouma et Edéa

Mgr Julio Murat y a célébré des messes pontificales jeudi et samedi, conclues par des ordinations sacerdotales.

C'est sur les hauteurs d'Andreasberg (la colline d'André) de Pouma, culminant à 1 800 m et au sommet duquel a été bâtie la troisième église catholique du Cameroun en 1912, que Mgr Julio Murat a ouvert jeudi, sa visite pastorale sur les terres primatiales de l'église catholique au Cameroun. Une visite qui a mobilisé les autorités administratives de Pouma et l'évêque du diocèse d'Edéa, Mgr Jean Bosco Ntep. Pour les fidèles de cette paroisse, cette visite est historique. « C'est Sa Sainteté le pape François, à travers vous, qui se trouve actuellement dans notre paroisse », a affirmé le curé de la paroisse, l'abbé Mathias Stéphane Bell Bell. La visite s'inscrivait dans le cadre du « Mois missionnaire extraordinaire », instauré par le pape François.

« Le Mois missionnaire a pour but de rendre hommage à l'œuvre d'évangélisation accomplie par les premiers missionnaires dans le monde. Il est également question d'évaluer le travail des missionnaires et les amener à prendre conscience de la nécessité de cette mission qui doit se poursuivre », a expliqué l'abbé Bell Bell. Et pour assurer la continuité de cette mission, Mgr Julio Murat a procédé samedi aux côtés de Mgr Ntep, à l'ordination sacerdotale d'un diacre et de cinq prêtres à la cathédrale Sacré-Cœur d'Edéa. Le rituel s'est déroulé conformément à la tradition catholique, s'adossant sur les livres de Samuel et la Lettre aux Romains. D'après le nonce, la locution « Me voici », réponse à l'appel du Seigneur, constitue tout un programme de vie rythmé par l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu. « Dans le Me voici de chaque ordonnant, retentit la profonde abnégation de la volonté de Dieu qui nous aime.

Dans cette réponse résonne aussi le désir de devenir en tout, un serviteur du Seigneur. Ils s'engagent à assumer les ministères de la parole, de la prédication de l'Evangile et l'enseignement de la foi catholique », a indiqué Mgr Julio Murat. « Ces ordinations sont l'engagement du chrétien à aller porter Jésus-Christ jusqu'aux confins du monde, mais en commençant par notre vie de tous les jours », a dit Mgr Ntep. Les nouveaux prêtres se sont engagés à accomplir leurs missions avec amour et abnégation, à l'instar de l'abbé André Boris Bakalak qui, au regard de son parcours, est arrivé à une conclusion : « Dieu existe. C'est le message que je vais porter à mes frères », a-t-il mis l'engagement.