Cameroun: Droits à pension des agents publics en détachement - L'Etat veut accroître les reversements

Les contrôleurs financiers spécialisés et agents comptables du Littoral et du Sud-Ouest ont renforcé leurs capacités sur le sujet vendredi à Douala.

L'atelier organisé le 25 octobre dernier à Douala par le ministère des Finances vient en réponse aux dysfonctionnements observés en matière de constitution des droits à pension des agents publics en détachement. Dysfonctionnements énoncés par le sous-directeur des pensions et des rentes viagères, Christiane Mireille Meva'a. « Les personnels de l'Etat en détachement dans certaines structures perdent leur solde au niveau du Trésor public. Par conséquent, il n'existe plus de base de retenue de leurs cotisations-pension. Les structures dans lesquelles ils sont affectés ne reversent pas toujours leurs cotisations. Nous relevons aussi les problèmes de calculs des modalités du montant des reversements des cotisations qui ne sont pas suffisamment affinés », a-t-elle expliqué.

A cela s'ajoutent les divergences dans la procédure des reversements et la mauvaise liquidation des cotisations pour pension. La session de formation présidée par le chef de division régionale des affaires économiques sociales et culturelles, Samuel Célestin Nyindie, ciblait les contrôleurs financiers spécialisés, les agents comptables nommés auprès des organismes publics et parapublics. Une formation dont l'objectif a été rappelé par Samuel Célestin Nyindie : l'optimisation et la modélisation des procédures de collecte des reversements des cotisations pour pensions afin que toutes les preuves desdits reversements parviennent aux services compétents de la direction de la dépense du personnel et des pensions.

Les participants ont été édifiés respectivement sur la constitution des droits à pension des agents publics en détachement et sur les procédures de suivi et de contrôle du reversement des cotisations pour pension. « Le respect des procédures reste et demeure la seule option, l'unique voie qui permette d'assurer de manière optimale la gestion des carrières des agents publics », a indiqué Samuel Célestin Nyindie. Le volet numérique de cette session de renforcement des capacités était consacré à la présentation de l'application Angifode. Selon Prosper Ottou, chargé d'études assistant à la cellule informatique de la direction de la Dépense du personnel et des pensions, cet outil informatique permet de simuler tous les avancements, d'avoir tous les barèmes en mémoire, de faire la reconstitution des cotisations de l'agent public. « Avec cet outil, le procédé qui pouvait prendre des semaines dure à peine six minutes quand toutes les informations sont là », a indiqué Prosper Ottou.