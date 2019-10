Cameroun: Rapatriement volontaire - 196 réfugiés centrafricains quittent Lolo

De l'embarquement jusqu'à la frontière sur le pont de la Bombé, le cahier d'un retour au pays natal a été émouvant le 23 octobre dernier.

Au niveau du pont sur le fleuve Bombé, en ce début d'après-midi du 23 octobre 2019, il y avait de l'émotion. Des officiels centrafricains, autorités administratives et sécuritaires, sont conduits par le préfet du département de la Mambéré-Kadei, Philomène Dounda. Côté camerounais, Jacques Woulsou, l'inspecteur général des services régionaux, représentant le gouverneur de l'Est, est à la tête de la forte délégation, qui comprend aussi des humanitaires.

Là, la joie de retrouvailles, voire d'amitié et de fraternité entre les deux peuples s'exprime déjà. Le chef de bureau du HCR de Batouri annonce que 196 réfugiés représentant 92 familles ont décidé de rentrer volontairement dans leur pays. Après avoir reçu la fiche technique y relative, Madame le préfet de Mambéré Kadei a eu un mot de gratitude à l'endroit du gouvernement camerounais pour son hospitalité légendaire. Au nom du président centrafricain, elle a dit merci au président Paul Biya qui ne ménage aucun effort pour que son pays garde sa réputation de terre d'hospitalité. Un bel exemple d'accueil que les 183 497 réfugiés centrafricains vivant à l'Est n'ont jamais eux-mêmes manqué de reconnaître et d'exalter.

« Nous sommes arrivés ici depuis 2014 dans des conditions très difficiles, mais grâce aux efforts conjugués du gouvernement camerounais, des pays donateurs, du HCR et des bailleurs de fonds, nos conditions de vie se sont améliorées. Et nous demeurons éternellement reconnaissants pour ça », a affirmé Alkassim Alkazali, président des réfugiés de Lolo. Le HCR a révélé que, dans la Kadey, près de 2 000 réfugiés centrafricains se sont enregistrés pour le rapatriement volontaire.

Dans cette logique, des départs sont prévus dans les prochaines semaines, jusqu'au mois de décembre, conformément à l'accord tripartite signé entre le Cameroun, la RCA et le HCR en juin dernier. Lequel accord fait suite au désir manifesté par certains réfugiés de rentrer chez eux, volontairement et librement. Le gouvernement camerounais a donc tout mis en œuvre, avec l'appui de ses partenaires (HCR surtout) pour que ces réfugiés d'hier soient accompagnés dignement dans leur patrie. « Ceux qui restent vont toujours bénéficier de la protection du gouvernement camerounais », a assuré Jacques Woulsou, représentant gouverneur de l'Est.