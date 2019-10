Congo-Brazzaville: Distinction - Me Francis Ata Asiokarah élevé au rang d'ambassadeur de bonnes œuvres

Le président de l'Association sportive Tosa obika a reçu, le 26 octobre à Brazzaville, les attributs du titre honorifique des mains de Médard Mbongo, président de la plate-forme internationale, culturelle, sociale, sportive et du développement, MB production.

Médard Mbongo a indiqué que le titre offert à Me Francis Ata Asiokarah est une manière pour M B production de reconnaître ses efforts dans le développement du sport et de la culture en République du Congo. « Ce titre d'ambassadeur de bonnes œuvres fait automatiquement de vous membre de notre organisation non gouvernementale (ONG). Je suis fier de vous et je vous invite à continuer dans cet élan, sinon nous allons retirer ce titre, mais je sais que vous êtes un véritable passionné et mécène du sport », a -t-il précisé.

Apres avoir reçu « le pouvoir », symbolisé par une carte de membre, un diplôme et une écharpe, l'heureux récipiendaire a promis de mettre en pratique ses nouvelles qualités afin de relever le sport congolais. « Je remercie MB production pour cette reconnaissance. Depuis plusieurs années, j'accompagne les sportifs congolais de toutes les disciplines dans l'exercice de leur sport. Cette distinction vient ainsi rendre public ce que je fais au quotidien, surtout dans le judo », a indiqué Me Francis Ata Asiokarah.

Il a également saisi ce moment de rassemblement entre les sportifs pour rappeler que la crise qui règne au sein du judo congolais relèvera bientôt du passé. « Pour la crise du judo, nous sommes au bout du tunnel parce que nous irons bientôt à l'assemblée générale élective. Nous avons épuisé toutes les démarches et attendons juste que la tutelle organise et fixe la date de l'assemblée », a-t-il annoncé.

Les sportifs présents à cette manifestation n'ont pas manqué des mots pour complimenter l'initiative de M B production qui, depuis 1998, prime plusieurs personnalités du pays et d'ailleurs. Ils ont, en outre, demandé à leur collègue de continuer de lutter pour l'épanouissement du sport. « Je connais bien Me Ata, il mérite cette décoration parce que sa contribution dans les arts martiaux n'est plus à prouver dans le monde sportif congolais. Plein de succès ! », a souhaité Morel Ntalani, secrétaire général de taekwondo police, zone 4, Afrique centrale.

Notons que l'ONG internationale M B production a été créée le 9 avril 1998 à Pointe-Noire. Elle milite pour la promotion des valeurs, l'organisation des tournées culturelles, la promotion des artistes et bien d'autres services à caractère social, culturel et sportif.