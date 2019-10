Congo-Brazzaville: Coopération - Le Pnud entend appuyer le Plan stratégique de développement du parlement

Le sujet a été évoqué récemment lors d'un entretien entre le président de l'Assemblée nationale et le représentant du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo, Diop Maleye.

Arrivé au Congo depuis près de cinq mois, le nouveau représentant résident du Pnud poursuit ses contacts avec les autorités et les responsables des institutions. En effet, avec le président de l'Assemblée nationale, Diop Maleye a abordé quelques sujets de coopération entre les deux parties. « L'Assemblée nationale est une institution partenaire du Pnud. Par le passé, nous l'avons appuyée dans beaucoup de domaines et nous sommes dans une phase de réflexion pour opérationnaliser notre nouveau programme pays pour le Congo sur la période 2020-2024, qui est adossé au Programme national de développement », a-t-il expliqué à la presse.

Dans le cadre de ce programme, a précisé Diop Maleye, il y a des thématiques prioritaires d'intervention dont certaines concernent l'Assemblée nationale. Ainsi, l'esquisse des termes de référence de ce plan stratégique de développement a été, a-t-il indiqué, discuté avec le parlement et la prochaine étape consistera à sa mise en œuvre. Le diplomate onusien espère que cet effort aboutira à une stratégie claire de développement du parlement et en un plan d'actions. « A ce niveau-là, je crois que les idées et les discussions avaient été déjà bien avancées avant mon arrivée et je suis très content que maintenant, du côté du parlement aussi, le même engagement demeure. Par exemple, avec le président, nous pouvons parler de leur plan stratégique de développement du parlement qui avait été un souhait exprimé au Pnud avant mon arrivée », a ajouté Diop Maleye, soulignant que ce plan permettra au parlement d'avoir une certaine visibilité dans ce qu'il veut faire.

Selon lui, Isidore Mvouba lui a parlé de l'Assemblée nationale du XXIe siècle avec les différentes mutations. Il a, par ailleurs, rappelé que le Pnud n'est pas un bailleur de fonds mais un partenaire pouvant donner des appuis techniques et des conseils pour améliorer l'action parlementaire. « Les discussions techniques vont continuer, c'était vraiment une visite de prise de contact. J'ai écouté le président de l'Assemblée nationale et ses collaborateurs qui savent exactement ce qu'ils veulent et ce que le pays peut faire. Je suis très satisfait de voir que mon partenaire connaît déjà beaucoup plus ce que nous sommes en train d'apporter. C'est une bonne chose parce qu'on a souvent cette confusion entre bailleurs de fonds et partenaires techniques. Le Pnud est un partenaire technique », a conclu Diop Maleye.