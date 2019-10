Cameroun: Le prêtre enlevé et battu presqu'à mort par la police, entendu à la Dgsn ce jour

Alors qu'il est encore dans un état critique, l'abbé Jean-Baptiste Noah Bella qui a été enlevé puis battu presqu'à mort le 1er octobre dernier à Yaoundé par une quinzaine de policiers, est depuis ce matin, à la délégation générale de la Sûreté nationale ( Dgsn).

Paradoxal. Un prêtre enlevé par la police, et battu presqu'à mort par une quinzaine de policiers, est au siège de la Dgsn à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Selon nos informations, l'abbé Jean-Baptiste Noah Bella, prêtre de l'église catholique romaine de la congrégation des Lazaristes, a été notifié, de se présenter ce lundi 28 octobre 2019 à la Dgsn, pour être entendu pour "rébellion contre la police". Une curiosité lorsqu'on sait qu'en la matinée du mardi 1er octobre 2019, le prêtre Lazariste qui se rendait à bord de sa fourgonnette à son chantier de construction du centre eucharistique à Nkolfoulou, s'était vu barrer la route par deux policiers en civil et non identifiés, lesquels lui avaient demandé de les suivre.

Une démarche que le prêtre avait trouvé en marge des lois en la matière au Cameroun. C'est ainsi que l'abbé Jean-Baptiste Noah Bella demande à ses interlocuteurs, de décliner leur identité, et de lui montrer le mandat d'amener. Pris au dépourvu, les policiers tentent un coup de force. Le prêtre est robuste. Et accompagné de son neveu, il n'est pas question pour lui, de se laisser embarquer par des inconnus qui pourraient même aller le tuer par la suite, et faire disparaître le corps.

Le feuilleton Mgr Jean Benoît Bala, est encore frais dans les mémoires, et hante toujours le clergé catholique romain. Les deux policiers en civil appellent des secours. Une quinzaine de policiers du groupement mobile d'intervention de Soa, arrive. Le prêtre est battu presqu'à mort. Il a manqué de mourir. Son cou à été à un cheveu de se casser. Il a le poignet droit fracturé, les phalanges écrasés. Il saigne abondamment de la tête. Ce qui n'empêche pas ses agresseurs, de le conduire à la Dgsn à Yaoundé, au bureau du commissaire Meva'a, un homme qu'on dit être dans tous les coups tordus de la police.

Et depuis lors, la santé du prêtre n'a pas beaucoup évolué. L'abbé Jean-Baptiste Noah Bella a déjà des problèmes d'audition. Il a le poignet droit cassé, et selon un médecin qui a requis l'anonymat, il en a encore pour au moins 45 jours. Le prélat perd de temps en temps la mémoire. Un homme fatigué et éprouvé par l'Inhumaine brutalité et sauvagerie que lui avait administrée une quinzaine de policiers.

A toutes fins utiles, l'abbé Jean-Baptiste Noah Bella est le prêtre qui avait dit trois messes dans la concession du domicile du ministre chargé de Mission à la présidence de la République, Philippe Mbarga Mboa, au quartier Nlongkak à Yaoundé. Et depuis lors, une vidéo abondamment partagée sur les réseaux sociaux en juillet dernier, indique que ces messes dites par le prêtre exorciste, n'étaient pas du goût du maître des lieux. Philippe Mbarga Mboa, vu la célérité et le grand nombre de policiers déployés pour l'enlèvement du prêtre, est accusé d'être le commanditaire de l'opération, et comme celui à l'origine des déboires de l'homme d'église.

Comment comprendre qu'un citoyen qui s'oppose à un enlèvement, demande à ses interlocuteurs de décliner leurs identités et de lui présenter le mandat d'amener, est poursuivi pour " rébellion contre la police ", alors que c'est lui qui a été enlevé puis battu presqu'à mort par une quinzaine de policiers ?

A chacun de voir si c'est un citoyen ordinaire qui est capable de déployer un tel rouleau compresseur, sur un prêtre catholique dans un état de santé critique.