Ile Maurice: Arts & culture - Les idées fixes du MSM

Le manifeste électoral de l'Alliance Morisien, intitulé Ensam tou possib, a été rendu public le mercredi 23 octobre. Force est de constater que le volet arts et culture reprend des thématiques plusieurs fois évoquées.

Construction d'un stade dédié exclusivement à l'organisation de concerts et autres activités artistiques

Depuis une dizaine d'années, les concerts sont interdits dans les stades, pour protéger les pistes synthétiques. En juin dernier, lors des débats budgétaires, Pradeep Roopun, ministre des Arts et de la Culture, évoque la possibilité d'organiser des concerts aux stades Anjalay et Germain Comarmond à Bambous. Il parle de consultation avec le Mauritius Sports Council (MSC), qui gère ces stades. Renseignement pris, les concerts sont déjà organisés sur le training ground du stade de Bambous et dans le parking du stade Anjalay. Des manifestations culturelles ont aussi entraîné des plaintes pour tapage nocturne des habitants se disant incommodés par le bruit. La demande pour un stade musical ne date pas d'hier.

Villes et villages accueilleront leur propre carrefour d'artistes

Les modalités ne sont pas précisées. Cette proposition n'est pas sans rappeler le projet de village des artistes à La Batterie l'Harmonie, à Rivière-Noire. Les artistes attendent toujours que la rénovation des lieux s'achève. Ils sont sans nouvelles du palais des arts et de la culture annoncé dans le Budget 2017/2018.

Revoir à la hausse les droits d'auteurs d'artistes mauriciens et refonte en profondeur de la MASA

Deux artistes - Bruno Raya et Boyzini - ont entré une affaire en cour, après avoir vainement attendu que le ministre des Arts et de la culture entérine les nouveaux tarifs pour l'utilisation de la musique. Une nouvelle grille préparée par un comité composé entre autres du producteur Richard Hein, actuellement membre du conseil d'administration de la Mauritius Society of Authors (MASA) a bien été soumise au ministère de tutelle. La Copyright Act a été amendée en 2017. Il revoyait le fonctionnement de la MASA. Il s'agissait surtout d'effacer les cafouillages de la Rights Management Society, pour revenir à la MASA.

Les entreprises qui sponsorisent des artistes pourront déduire de la taxe les dépenses encourues sous cet item

Certaines sources se demandent si c'est une «forme déguisée» de Corporate Social Responsibility. D'autres encore se souviennent que l'an dernier, le budget 2018/2019 prévoyait que «toute entreprise dont le business n'est pas d'acheter ou de vendre des œuvres peut déduire l'acquisition d'une œuvre d'un artiste mauricien, jusqu'à un plafond de Rs 500 000. À condition que l'œuvre soit visible du public et que l'entreprise la garde pendant au moins trois ans».

Introduire un Rebate Scheme pour encourager la tenue de grands événements artistiques et culturels

Après le Film Rebate Scheme, une nouvelle formule de remboursements pour les organisateurs de manifestations.

Création d'un parcours du patrimoine tangible et intangible pour faire découvrir nos bâtiments et sites historiques

Pour visiter des bâtiments et sites, encore faut-il qu'ils soient dans un état acceptable de conservation. La question est dès lors posée sur l'entretien du parc patrimonial national, qui comprend environ 200 sites, dans des degrés divers de conservation. Le parcours aura-t-il une thématique, traversera- t-il le pays du Nord au Sud ? Tout est dans les promesses.

Mise sur pied d'un orchestre symphonique national et d'une troupe culturelle nationale

Un air de déjà vu ? Ces propositions étaient déjà dans le manifeste de l'Alliance Lepep. Mais où sont les étapes concrètes menant à la concrétisation de ces deux institutions nationales ? Qui dit orchestre, dit conservatoire national François Mitterrand, dirigé depuis 26 ans par Claudie Ricaud. Cette institution a un orchestre de chambre d'une quarantaine de musiciens, mais les spécialistes affirment que nous ne sommes pas encore du niveau d'un orchestre symphonique.

Le volet l'éducation

Le manifeste orange promet que «le programme 'Afterschool' qui touche les jeunes de 8 à 14 ans, sera étoffé avec des activités telles que la danse, la gymnastique, l'art et la musique et étendu sur toute la semaine y compris durant les vacances scolaires». À charge pour parents et enfants de jongler avec les leçons particulières. Dans le même esprit, ce programme électoral promet que «les infrastructures des écoles primaires seront améliorées pour accueillir des classes additionnelles pour l'art». En clair, il faudra attendre la fin de grands travaux pour enfin faire de la place à l'artistique.

Les religions

Dans le volet arts et culture, le manifeste de l'Alliance Morisien promet que «les efforts consentis par l'État pour soutenir toutes les religions et traditions pratiquées dans le pays seront maintenus et consolidés». Durant l'actuel mandat, la subvention aux religions et associations socio- culturelles a été augmentée de 10 % par deux fois. L'Alliance Morisien s'engage aussi pour que les «privilèges pour effectuer des pèlerinages organisés à l'étranger (soient) étendus à toutes les confessions religieuses».