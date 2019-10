Madagascar: Pénurie d'essence - Les autorités sanctionnent les pétroliers

Cette pénurie, qui a touché la capitale Antananarivo et d'autres villes du pays la semaine dernière, a impacté brutalement les usagers et l'économie. Si la situation est quasiment revenue à la normale avec l'arrivée vendredi d'un navire de ravitaillement, une réunion entre tous les acteurs du secteur s'est tenue lundi 28 octobre pour éviter de nouvelles pénuries.

Deux compagnies pétrolières, Total et Shell, ont écopé d'une amende de 60 millions d'ariary, soit 15 000 euros. La Société logistique pétrolière doit pour sa part payer le double. Ces trois membres du Groupement des pétroliers de Madagascar ont failli à leurs obligations d'après les enquêtes menées par les autorités explique Vonjy Andriamanga, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Hydrocarbures.

« En ce qui concerne la logistique pétrolière, la cause principale de la sanction a été une mauvaise gestion de l'approvisionnement des carburants sur Madagascar. Ils ont déjà fait l'objet d'un avertissement et donc là, on est passé à la sanction. Concernant les deux distributeurs les raisons résident dans leur stratégie d'approvisionnement de leurs stations-service », justifie le ministre.

Depuis plusieurs semaines, les relations se sont tendues entre les pétroliers et l'État. Le ministre évoque « des problèmes qui se résolvent au fur et à mesure » Les autorités ont d'ailleurs pour projet de ne plus dépendre uniquement des compagnies pétrolières.

« Afin de simplifier la logistique de l'approvisionnement de Madagascar en produits pétroliers, nous avons pris la décision de faire une importation directe gérée par l'État. L'objectif est de la mettre en oeuvre le plus vite possible et en tout cas ce sera fait avant la fin de l'année. »

Le ministère prévoit aussi d'augmenter la capacité de stockage de carburants pour éviter une nouvelle pénurie.