Soudan: Le Directeur général de la Police entamera demain une visite en Gazera

Madani, Khartoum — - Le Lt-Gén. Adil Mohamed Ahmed Bashayer, Directeur Général des Forces de Police, entame une visite officielle de deux jours à Al-Gazera le Mardi 29 Octobre courant, au cours de laquelle il inaugurera un nombre de Locaux de la Police dans cet Etat.

Le Maj-Gén. Ali Mohamad Osman, Directeur de la Police d'Etat de Gazera, a déclaré à SUNA que le programme de la visite du Directeur Général des Forces de Police incluait une réunion avec le Comité de la Sécurité de l'Etat et l'Honneur de la réunion de l'Autorité du Commandement de la Police d'Etat ainsi qu'une réunion avec les Forces de Police du Département des Opérations de l'Etat à Madani, en plus de poser les Fondations du Poste d'alimenter la Police et l'Inauguration du Bâtiment Médico-Légal et assistez au programme culturel en soirée.

Le 2ème jour, le directeur général des forces de police ouvre l'Unité de Protection de la Famille et de l'Enfance à Hantoub, pose la première pierre de la Salle de Police et rencontre les Officiers et Sous-officiers retraités à la Maison de Police de Madani. Il pose ensuite la première pierre du complexe des Passeports et de l'Etat Civil.