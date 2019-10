Congo-Kinshasa: L'Unesco apporte sa contribution à la lutte contre Ebola

Tenant compte de la situation épidémiologique du virus Ebola sévissant à l'Est de la République démocratique du Congo, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) s'est engagée à accompagner la riposte contre la maladie à virus Ebola dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.

Un protocole d'accord a été signé, le vendredi 25 octobre 2019 à Kinshasa, entre le représentant-pays de l'Unesco en RDC et le coordonnateur de l'ONU en charge de la riposte contre Ebola. Quatre-vingt mille dollars américains, est l'enveloppe débloquée par l'Unesco en guise de sa première contribution pour accompagner l'équipe de riposte contre la maladie à virus Ébola en RDC.

Selon le représentant de l'Unesco en RDC, le docteur Jean-Pierre Ilboudo, son institution va s'engager dans l'encadrement des malades et dans la protection des communautés. Cela, dans le souci d'éradiquer ce fléau sévissant dans cette partie du pays.

« L'Unesco va donc se joindre aux nombreux partenaires qui conjuguent leurs efforts aux notables pour encadrer la riposte contre Ebola dans les soins des malades, la protection des communautés et surtout la préparation de la communauté à une résilience qui soit infirmée et lui doter des attitudes positives à collaborer avec différents spécialistes », a déclaré le Dr Jean-Pierre.

Accent sur la prévention

Dans cet ordre d'idées, il a ajouté que « l'Unesco dans ses domaines de compétence, va s'atteler sur la prévention. Ainsi des programmes d'éducation structurée devront se dérouler dans les écoles depuis la maternelle, le primaire et le secondaire mais aussi des approches innovantes seront mises à la disposition pour renforcer les capacités universitaires ». D'où, il revient aux enseignants et aux journalistes de s'impliquer dans la pérennisation des actions appropriées.

A noter que dans sa vision, l'Unesco promet aussi de travailler pour une communication efficace sur les activités liées à la riposte, en renforçant notamment les capacités des professionnels des médias. « Des journalistes et des professionnels des médias seront formés sur les ABC de la maladie à virus Ebola ; ils seront aussi renforcés sur les techniques de production des émissions éducatives radiophoniques avec la participation active de différentes couches de la population », a-t-il précisé.

Pour sa part, le coordonnateur de l'ONU en charge de la riposte contre Ebola, David Gresley, salue l'implication de l'Unesco dans ce défi. « Nous sommes en train de faire des progrès et votre effort va renforcer ce progrès déjà achevé et, pour ça, je suis très content. Donc nous allons renforcer nos efforts là où se trouve le virus. Actuellement il est surtout dans le territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri, mais reste toujours une menace ailleurs. On va continuer les luttes dans les zones chaudes, nous allons continuer à protéger les zones toujours à risque. On ne peut ne faire qu'ensemble avec tous les acteurs, ceux de l'Unesco y compris », s'est réjoui David Gresley.