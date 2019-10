Congo-Kinshasa: La délégation de Oxfam en RDC pour palper du doigt les réalisations sur le terrain

Les directeurs exécutifs d'Oxfam/Belgique, Oxfam/ Allemagne et d'Oxfam au niveau de l'Afrique centrale, de l'Est et de la Corne de l'Afrique en République démocratique du Congo font partie de la délégation.

Les membres séniors de la Confédération Oxfam effectuent depuis hier lundi 28 octobre, une visite de haut niveau en République démocratique du Congo.

En effet, l'objectif de cette visite, a déclaré la directrice pays/Oxfam/RDC, Mme Corinne N'daw, est, d'une part, de constater les réalisations de l'Oxfam RDC sur le terrain, et d'autre part, de s'engager avec les parties prenantes de haut niveau, notamment les fonctionnaires gouvernementaux, les organisations de la Société civile et les bénéficiaires aux niveaux national, central et provincial.

Ce, afin d'orienter le plaidoyer stratégique à l'appui des interventions de l'Oxfam en République démocratique du Congo. Également de discuter d'autres questions socio-économiques et de développement politique spécifiques à la RDC, y compris celles relatives à l'agenda et aux campagnes mondiales d'Oxfam et comment celles-ci sont susceptibles d'avoir un impact sur le soutien à la durabilité du programme pays d'Oxfam/RDC.

Des échanges fructueux

La journée d'hier lundi 28 octobre 2019 a été consacrée aux échanges. D'abord, avec les membres de la Société civile. Au cours de cette rencontre, les différentes directrices exécutives d'Oxfam/Belgique et Allemagne ont soulevé la question du transfert des compétences.

La directrice exécutive d'Oxfam/RDC, Mme Corinne N'Daw, a confié que le portefeuille de sa structure est constitué de 60% d'humanitaires et 40% de développement.

Dans le transfert des ONG internationales en RDC, Oxfam est l'une des rares qui intervient à une hauteur si important dans le développement.

La priorité pour les cinq prochaines années est d'avoir une entrave beaucoup plus marquée sur la problématique de pauvreté structurelle, à partir du bureau Oxfam de Mbandaka.

Concernant la question des violences basées sur le genre, Oxfam/RDC est en train, au niveau de la Confédération, de pouvoir se positionner pour lancer la campagne globale sur « Enough » qui a trait à la justice du genre. Cela pour permettre de mobiliser le plaidoyer Oxfam et mobiliser les acteurs pour que les interventions actuelles pour la justice du genre, y compris les violences faites aux femmes, puissent être amplifiés. Ceci, tant en terme thématique qu'en couverture géographique.

Aussi, a-t-elle fait remarquer, le fait de se positionner dans certains secteurs prioritaires ne veut pas dire que l'on ne répond pas aux causes profondes. « C'est l'ambition de ces causes profondes qui a identifié cette thématique », a-t-elle dit. Et de poursuivre : « Lorsque Oxfam dit qu'il intervient dans la justice des femmes, la justice du genre permet de manière transversale de résoudre les questions liées à l'humanité ».

Après avoir échangé avec les membres de la Société civile, c'était le tour des membres du gouvernement. D'une durée d'environ une heure et demie d'entretien, l'échange a tourné autour de trois points, à savoir la priorité du gouvernement congolais pour le mandat d'Oxfam en RDC, la réaffirmation des responsabilités d'Oxfam en termes de coresponsabilité et de co-redevabilité par rapport aux interventions de cette ONG internationale sur le terrain et enfin comment convenir des modalités pour que la formulation du prochain cadre de développement stratégique pour la RDC puisse servir à inspirer la prochaine stratégie pays qui sera fait par Oxfam pour la RDC, pour le cinq prochaines années.

Elles ont également partagé avec les membres du gouvernement le projet qu'Oxfam entreprend dans le territoire de Fizi/Baraka (province du Sud-Kivu), un projet innovant de plus de 100 km d'adduction d'eau potable. Ce projet est le premier du genre en Afrique sub-saharienne mené par une ONG.

A cet effet, elles ont eu la confirmation, de la part de la vice-premier ministre, ministre du Plan, Mme Elysée Minembwe, de la contribution du gouvernement, non seulement en termes financier, mais également en termes d'appui. Ce qui est déterminant pour alléger la souffrance de la population de cette partie de la RDC.

Après Kinshasa, les membres séniors de la Confédération Oxfam vont effectuer une descente dans les provinces du Tanganyika et de l'Ituri.

Pour rappel, Oxfam travaille en RDC depuis 1961 et opère actuellement dans six provinces : Nord-Kivu, Sud Kivu, Equateur, Ituri, Tanganyika et Kasaï. Leur travail se concentre principalement sur des projets humanitaires et de développement dans les communautés les plus vulnérables.