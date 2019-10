Congo-Brazzaville: Mise en œuvre de l'accord Congo-FMI - La commission ad hoc de l'Assemblée nationale cible quinze mesures

Le président de la chambre basse du parlement, Isidore Mvouba, a lancé officiellement, le 26 octobre à Brazzaville, les travaux de l'organe chargé du suivi de l'exécution du programme triennal au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC), signé le 11 juillet dernier entre la République du Congo et le Fonds monétaire international (FMI).

Présidée par le député Maurice Mavoungou, la commission ad hoc chargée du suivi de l'exécution de l'accord Congo-FMI a ciblé quinze mesures sur les quarante-huit du programme. Sans les dévoiler à la presse, le président de la commission économie, finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a rappelé que le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements pour exécuter ce programme qui prévoit des revues semestrielles. « La première revue se fera après le 1er décembre de cette année. Donc, la commission ad hoc de l'Assemblée nationale veille à ce que le gouvernement respecte les engagements pris, résumés en quarante-huit mesures mais nous en avons épinglé quinze qui méritent de notre part un suivi, de manière rigoureuse, dans leur mise en œuvre », a expliqué Maurice Mavoungou, annonçant la transmission sous peu d'un questionnaire au gouvernement afin d'obtenir des réponses.

Membre de la commission ad hoc chargée du suivi de l'exécution de cet accord, Jérémy Lissouba est revenu sur la détermination de l'Assemblée nationale quant au respect des engagements pris par les autorités congolaises. « Nous allons être en contact avec le gouvernement pour recevoir et analyser les informations qu'il pourrait mettre à notre disposition. Pour nous, le défi est de faire en sorte que les choses aboutissent non pas de manière superficielle mais de manière concrète. Nous voulons que cet accord puisse aussi nous permettre de régler un certain nombre de dysfonctionnements que nous avons constatés, qui sont en partie responsables de la crise dans laquelle nous sommes plongés », a laissé entendre le député de Dolisie 2.

Contrôler le programme sans complaisance ni faiblesse

Lançant les travaux, le président de l'Assemblée nationale a indiqué que la période de mise en œuvre de ce programme est assujettie à des revues semestrielles, dont la première s'effectuera courant décembre et janvier 2020. « L'exécution de cet accord assorti des quarante-huit mesures ou clauses contractuelles, exige du gouvernement rigueur et pugnacité sous l'œil vigilant de l'Assemblée nationale. Pour une implémentation efficiente de ce contrat, la représentation nationale a placé à la pointe de ce combat la commission ad hoc chargée du suivi de l'exécution de l'accord avec le FMI », a déclaré Isidore Mvouba.

S'adressant aux membres de la commission, il a insisté sur le fait que le contrôle de ce programme devra se faire sans complaisance, plus encore sans faiblesse. Car, il en va du relèvement des équilibres macroéconomiques du pays. « Connaissant votre expertise, nous ne pourrions douter un seul instant de votre engagement à la responsabilité et au travail bien fait. Votre feuille de route m'en donne l'assurance. Vous disposez, en effet, de tout l'arsenal institutionnel et légal, de la documentation nécessaire, ainsi que des outils appropriés pour l'obtention des résultats attendus par le peuple congolais », a-t-il conclu, assurant les députés responsabilisés du soutien total de l'Assemblée nationale.