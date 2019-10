Gabon: La FAO en quête de stratégies pour booster la production agricole

Dans le souci de transformer le monde rural et développer l'agro-industrie, l'équipe multidisciplinaire du bureau sous- régional de l'agence onusienne se réunit, du 29 au 31 octobre, à Libreville, au Gabon.

Sur le thème « Relever les défis de la transformation du monde rural et du développement des systèmes agro-industriels inclusifs en Afrique centrale », la rencontre permettra de passer en revue les programmes, les projets et les activités de chaque pays. Elle sera également l'occasion de faire le point des activités en cours, d'identifier les défis et les perspectives des differents pays ainsi que de la sous-région.

Pour ce faire, la session d'échange réunira des représentants de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) des pays de la sous-région, notamment de la Centrafrique, du Gabon, des deux Congo, du Cameroun, du Tchad, de la Guinée équatoriale et de São Tomé-et-Principe. Pendant deux jours, les participants vont échanger sur les différentes stratégies et approches ainsi que sur les interventions (publiques-privées) à promouvoir dans le monde rural pour développer les systèmes agroalimentaires inclusifs.

D'après les organisateurs, la justification du thème retenu cette année relève des différents changements rapides survenus au cours des dernières décennies, modifiant ainsi le regard du développement dans le monde. En effet, bien que l'économie mondiale connaisse une importante transformation et évolution, le monde rural reste affecté par les départs massifs de sa population vers les centres urbains.

Signalons qu'une des pistes préconisées par la FAO est la création d'emplois, favorisant ainsi l'augmentation des revenus et le bien-être dans le monde rural. Une approche qui, selon elle, passe par un investissement important dans la gestion du développement durable de l'environnement.