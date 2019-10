Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Les finalistes de l'école communautaire attendus sur le terrain

Plus de cent soixante étudiants des filières technique et industrielle de l'Ecole communautaire de l'enseignement supérieur (Eces) ont reçu leurs diplômes de fin de formation, le 26 octobre, à Brazzaville. Il ne leur reste plus que de se déployer sur le marché de l'emploi en vue de participer au développement socio-économique du pays.

Cent soixante-sept licenciés formés en maintenance industrielle, électricité industrielle, génie informatique, télécommunications et réseaux, logistique et transport, commerce international, management de la qualité, assistanat de direction, gestion de ressources humaines, comptabilité, viennent d'être couronnés.

« Maintenant, le combat reste d'intégrer le secteur de l'emploi car l'obtention du diplôme n'est pas une fin en soi. Il nous faut, désormais, capitaliser toutes les connaissances acquises », a indiqué Joselyne Haby, l'une des finalistes.

Il est bien clair que l'obtention d'un diplôme n'ouvre pas immédiatement les portes de l'emploi. L'Eces a défini des astuces pour contourner la difficulté, en instituant un cercle d'initiatives et prospectives faisant office d'un incubateur pour permettre à chaque étudiant de créer, seul ou avec les autres, de l'emploi. Cela signifie que si l'emploi ne vient pas, ils vont en créer pour mettre en exergue leur savoir accumulé le long de la formation.

« Je suis satisfait de ma formation qui m'a permis, en parallèle, de découvrir les valeurs de l'entrepreneuriat. Que je sois employé dans une structure de la place ou que je m'auto-emploie, je crois en un avenir meilleur », a expliqué Jean-Sublime Mabounzi , diplômé en logistique et transport.

Créée en 2001, à Brazzaville, l'Eces est dirigée par Willy Ngoyi. Elle est un projet du Centre africain de complémentarité scolaire, universitaire et de promotion, une organisation non gouvernementale panafricaine, basée au Sénégal. Elle apporte des solutions tant complémentaires qu'alternatives dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de l'innovation y compris dans le secteur des technologies de l'information. L'Eces rassemble, en son sein, professionnels, associations caritatives, pouvoirs publics, personnalités et confessions religieuses.