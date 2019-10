Madagascar: Ankadikely Ilafy - L'ONG Mamonjy veille sur les enfants démunis

Samedi dernier, nous sommes descendus à Ankadikely Ilafy avec l'équipe de l'ONG Mamonjy pour visiter l'orphelinat Mamonjy fondé il y a quatre ans par le médecin lieutenant-colonel Patrick Rakotomamonjy. « Nous prenons actuellement en chargedix enfants de 6 à 13 ans issus de familles très pauvres dans cet orphelinat » nous a-t-il expliqué. « Mais durant nos quatre années d'existence, nous avons déjà réussi à former une quarantaine de jeunes personnes», a ajouté le colonel.

Soutien sur tous les points. L'action de l'ONG Mamonjy ne se limite pas à l'hébergement de ces enfants. L'organisme assure aussi la scolarisation de ses protégés, leur fournit de quoi se vêtir et se nourrir. « Nous mettons tout en œuvre afin que ces enfants puissent devenir des citoyens modèles et de bons chrétiens » selon le fondateur de l'orphelinat. Il a même fait savoir qu'il s'occupe des parents de ces enfants lorsqu'ils sont malades. Les actions de l'ONG touchent donc tous les aspects de la vie de ces enfants, qu'ils soient orphelins ou issus d'une famille nécessiteuse.

Les partenaires. Mais comme on doit s'en douter, prendre en charge une dizaine d'enfants nécessite la contribution de plusieurs bienfaiteurs. Pour l'ONG Mamonjy et son orphelinat, les enfants peuvent bénéficier d'une scolarisation, de livres, de nourritures et de tous les nécessaires grâce à la collaboration entre l'organisme et les différents partenaires. On peut par exemple citer la Principauté de Monaco, les Collèges de France, ou encore la promotion Tsiky 92 du collège Saint Antoine parmi les partenaires de l'ONG. Le médecin lieutenant-colonel Patrick Rakotomamonjy nous a aussi fait part que l'ONG Mamonjy est ouvert à toute proposition de collaboration et nous espérons que chaque malagasy va faire pareil envers son prochain pour l'intérêt commun ! ».