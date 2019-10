Maroc: La 5ème manche du championnat à l'avantage de l'ASFAR et du RCOZ

Le WAC réussit pleinement sa première sortie au Complexe Mohammed V

La cinquième journée du championnat national de football, Botola Pro 1, dont quatre rencontres ont eu lieu en fin de semaine, a vu le RCOZ signer sa première victoire de la saison après une série de revers dont une élimination en Coupe du Trône, ponctuée par le limogeage du coach du club, Hassan Benabicha.

L'équipe d'Oued Zem s'est adjugé le derby de Tadla, s'offrant le mal barré par excellence, le RBM, par 3 à 1. Et il a fallu attendre la seconde période pour voir les locaux, poussés par un nombreux public débloquer la situation suite à un but de Hicham Laaroui à la 50ème minute. Mohamed Rouhi est parvenu à doubler la mise à l'heure de jeu avant que l'infortuné Mehdi Meysaf ne marque un but contre son camp à quatre minutes de la fin du temps réglementaire.

Les Mellalis, qui ferment la marche et restent sur trois défaites en autant de sorties, ont pu sauver l'honneur par l'entremise du vétéran Abdeslam Benjelloun au temps additionnel.

S'il y a un club qui est en droit de se targuer de son opération, c'est bel et bien l'ASFAR qui aligne sa deuxième victoire de la saison, aux dépens du FUS dans ses bases. Les hommes de Taleb ont scellé le sort de cette confrontation sur la marque de 4 à 2, remontant provisoirement au deuxième rang du classement avec 7 unités au compteur, au moment où le FUS qui, figure parmi les rares formations ayant disputé leurs cinq matches, est 6ème avec 5 points.

Au stade El Massira à Safi, l'OCS et le Raja se sont quittés sur un nul blanc, résultat qui a sanctionné également les débats du match qui a opposé au Grand stade de Tanger l'IRT au MCO. Le point commun entre ces deux rencontres, c'est que les clubs visiteurs doivent avoir des regrets, en passant à côté de la victoire.

Cette cinquième manche du championnat devait se poursuivre hier par la rencontre DHJ-OCK, alors que mercredi au Complexe sportif de Berrechid, le Youssoufia jouera le MAT, leader du concours qui n'a fait que dans les victoires jusqu'ici et qui aura à cœur de conserver cet élan.

A noter que cette manche a été amputée de deux rencontres, à savoir HUSA-RCAZ et WAC-RSB, reportées à une date ultérieure, et ce en raison de l'engagement, dimanche dernier des équipes berkanie et gadirie en Coupe de la Confédération.

Par ailleurs, pour le compte de la mise à jour (2ème journée) du championnat, le WAC a réussi pleinement sa première sortie sur la pelouse du Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, surclassant le CAYB sur le score de 3 à 1. Les Rouges ont trouvé le chemin des filets par l'intermédiaire d'Amine Tighazoui (8è), Ayoub El Kaabi (73è) et Michael Babatunde (89è), tandis que le buteur des Hrizis a été Zakaria Fathi (63è).

Avec seulement trois matches disputés, le WAC a rejoint l'ASFAR à la seconde place avec un total de 7 points, alors que le CAYB, qui compte trois matches en moins, n'a pas encore glané le moindre point.