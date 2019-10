Madagascar: Faravohitra - Deux africains arrêtés pour trafic de cocaïne

Ils seront traduits au parquet ce-jour. Soupçonnés de trafic de cocaïnes, les éléments de la brigade des stupéfiants de la police, munis d'un mandat de perquisition, étaient descendus dans un hôtel à Faravohitra.

Après les fouilles d'usage, on a découvert 210 grammes de cocaïnes. Une arrestation s'en est tout de suite suivie. « Ali-Junior (Ivorien), Onieka (Nigérien), Hanta et Ando (deux ressortissants malgaches) ont été arrêtés à la suite de la découverte des drogues dures », a-t-on appris de la police des stupéfiants. Ils sont retenus pour trafic de cocaïnes et leur déferrement au parquet est prévu aujourd'hui. Madagascar est réputé être un point de transit des drogues dures. En même temps, si l'on se réfère aux faits de ces derniers temps, on peut déduire que les trafics de substances psychotropes que sont l'héroïne et la cocaïne se développent dans le pays et surtout dans la capitale.

La semaine dernière, une arrestation de deux personnes, dealers d'héroïnes, s'est faite du côté d'Anosy. Certains noctambules de Tanà affirment avoir remarqué l'existence des trafics dans les endroits huppés et surtout fréquentés par les touristes. Les ressortissants africains sont indiqués comme étant les cerveaux de ces ventes illégales.