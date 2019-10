Madagascar: « Danse Digitale » - Fusion entre chorégraphie et technologie à l'Aft

L'Alliance française de Tananarive organise ce mercredi 31 octobre à Andavamamba , un spectacle de danse urbaine atypique « danse digitale » à 19 heures.

Mise en scène par la compagnie Moustik, la danse digitale sera une grande première à l'AFT. D'après les organisateurs, « Danse digitale sera une occasion à ne pas rater pour tous les passionnés et les amateurs de danse d'assister à un spectacle inédit, innovant. Il s'agira d'une performance unique où se mêleront danse urbaine, projection vidéo, dessin animé, au cours de laquelle les mouvements des danseurs seront exploités en direct par des vidéastes et des illustrateurs pour abolir les frontières et faire le lien entre arts vivants et arts visuels. La danse digitale sera sans nul doute une occasion pour l'Alliance Française d'Antananarivo, de réaffirmer sa position de promoteur de la culture et sa volonté de mettre en avant la jeunesse créative et l'innovation technologique, et de les partager à un large public». Après la représenbtation, la scène sera également libre pour les danseurs pourqu'ils puissent partager leur savoir-faire. Depuis ces deux dernières decénies, la danse urbaine interesse les jeunes malgaches. Elle a reussi à s'implanter grace à l'implantation des centres culturels.

D'ailleurs, La danse est l'une des formes d'expression les plus anciennes du monde et fait aujourd'hui partie du 6e art, en tant qu'art de la scène.

La danse urbaine exige de l'énergie, des expressions personnelles. La compagnie Moustik répond à ce critère.

Créée en 2003, la compagnie de danse figure désormais parmi les dix meilleurs groupes de la capitale. La Moustik se caractérise par la diversité de ses danseurs venus de quatre coins de l'Ile Rouge. Faire une chorégraphie n'est pas seulement une question de talent artistique. Cela requiert de la créativité, de la patience, de l'entraînement et une capacité à diriger des danseurs. En s'inspirant de danses traditionnelles de chaque région, les membres de la Moustik arrivent à créer une chorégraphie originale. De ce fait, ils remportent le premier prix lors du Battle of the Year organisé en septembre 2018. Ensuite, la compagnie est élue « révélation du Snipes Battle Of The year à Montpelier » la même année. La Moustik n'est pas à son coup d'essai. Avec ses talents et ses expériences, Sûrement elle impressionnera l'assistance ce mercredi.