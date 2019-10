Congo-Brazzaville: Développement - Le Pnud appuie les innovations locales au pays

L'institution onusienne, en partenariat avec le gouvernement, a lancé, le 28 octobre à Brazzaville, le projet de laboratoire visant à promouvoir les approches novatrices capables d'apporter des solutions aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux en vue d'atteindre les Objectifs de développement durable.

« Nous sommes convaincus qu'une politique nationale de développement durable soutenant l'innovation aura des répercussions positives sur le rythme de la croissance économique et sur la qualité de vie des citoyens », a indiqué le Premier ministre, Clément Mouamba, au lancement du laboratoire d'accélération du développement sur l'innovation. Le chef du gouvernement a souligné, par ailleurs, que les innovations locales, dans tous les domaines, représentent des moyens efficaces et durables pour résorber plusieurs problèmes de développement.

Sur l'importance de cette initiative, le représentant du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo, Maleye Diop, a souligné que les laboratoires d'accélération visent à aider le gouvernement et les pays à mieux répondre aux défis de développement par la promotion d'innovations issues des dynamiques locales où les communautés recherchent des solutions adaptées à leurs contextes pour résoudre leurs problèmes quotidiens. « L'initiative repose sur quatre fondements : le sense-making, l'intelligence collective, la cartographie des solutions et le portefeuille des solutions », a expliqué le diplomate onusien. Les laboratoires identifieront donc les solutions locales et valideront leur potentiel d'accélération du développement.

Dans ce projet, le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique joue sa partition. Sur les soixante bureaux pilotes du Pnud à travers le monde où l'initiative de laboratoires s'implante, vingt-sept pays sont en Afrique dont le Congo, a expliqué le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, en charge de l'Innovation technologique. « J'exhorte la communauté des innovateurs répandus sur l'ensemble du territoire national à ne pas hésiter de profiter de l'espace qui leur est offert pour faire exploser leur savoir-faire et leurs talents », a souhaité le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. La balle est envoyée dans le camp des innovateurs qui sont obligés de saisir l'occasion qui leur est offerte.