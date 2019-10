Congo-Kinshasa: Sankuru - Jean Charles Okoto accueilli en triomphe à Lodja

Une foule en masse a bravé la pluie qui s'est abattue, ce lundi 28 octobre à Lodja, dans le Sankuru où l'ambassadeur Jean-Charles Okoto s'est rendu à la rencontre de sa base. Rassemblés le long de l'avenue de la Révolution jusqu'au rond-point Airtel, hommes, femmes, jeunes et vieux attendaient l'arrivée du digne fils du terroir, sous une pluie battante.

De l'aéroport jusqu'à la place Airtel, ce sont des chants et cris de joie qui reflétaient l'enthousiasme de la population de Lodja qui n'a pas vécu un tel engouement depuis plus de 10 mois, après la campagne électorale de décembre 2018.

« Owandji, Owandji, Owandji... (en tétéla qui signifie Chef) », c'est un cri de joie lancé par les sympathisants de Jean Charles Okoto Lolakombe pour dire tout simplement à ce dernier, « vous êtes notre seul chef, notre espoir, notre leader, notre patrimoine commun ».

C'est un accueil digne de son rang lui réservé par la population qui brandit des calicots et pancartes sur lesquels on peut lire : « Merci Joseph Kabila, père de l'alternance Politique, Lodja vous attend à bras ouverts... Nous attendons tous le retour de Joseph Kabila aux affaires... Merci Emmanuel Ramazani Shadary, le visionnaire du PPRD... La population de Lodja reste derrière Joseph Kabila et promet sa fidélité à l'honorable Jean-Charles Okoto, le leader incontestable du Sankuru. 2023, nous récupérons le pouvoir par les urnes... ».

Le cortège qui s'est ébranlé de l'aéroport jusqu'au rond-point Airtel a été plusieurs fois stoppé par une foule très exigeante qui a poussé jean Charles Okoto à faire la marche dans une ambiance bon enfant. Aussitôt arrivée sur le lieu du meeting populaire, le patriarche et notable du Sankuru Jean Charles Okoto a été ovationné par ses sympathisants sur un espace Airtel qui rejette le monde.

« Je suis venu ici chez nous pour trois choses. D'abord, je vous remercie pour la spontanéité et surtout l'accueil réservé à moi et ma délégation. Merci à tous pour la confiance témoignée à mon endroit. Je suis votre élu, je défendrais chaque jour vos intérêts au Parlement et partout. Je suis votre représentant, comptez sur moi en toute circonstance », a déclaré l'ambassadeur Okoto à sa base.

« De deux, poursuit-il, je suis là en personne pour réconforter avec affection nos frères et sœurs touchés par des tueries, çà et là, pendant des évènements combien malheureux enregistrés dans ma province. Après la grande réunion de mon parti le PPRD, tenue à Lubumbashi, j'avais le devoir en tant que haut cadre du parti qui fait la fierté de Joseph Kabila, de venir faire la restitution à la base ».

L'élu de Lodja a relayé le message du secrétaire général du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadary qui a annoncé « le retour imminent de Joseph Kabila aux affaires ». Il a affirmé à sa base que, bientôt Joseph Kabila va prendre en main la destinée du parti en qualité de président national.

Par ailleurs, l'arrivée de Jean Charles Okoto dans sa Circonscription électorale est une démonstration de force qui prouve sa popularité et sa notoriété dans cette partie de la République.

Dans son agenda, il est prévu ce mardi, des échanges avec d'autres couches de la population. Ce, après des échanges qu'il a eus le lundi avec différentes personnalités de la place notamment, des autorités Politico-administratives, des chefs traditionnels, des étudiants, des femmes, jeunes filles et les délégués des partis politiques.