Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Les députés et ministres provinciaux outillés sur l'autonomisation de la gestion de la province

Appliquer une décentralisation dans une démocratie conduisant au développement de la province du Nord-Kivu, c'est l'objectif visé au cours d'un séminaire de six jours lancé, le lundi 28 octobre 2019 à Goma (Nord-Kivu), par le ministre d'État en charge de la Décentralisation et Réformes institutionnelles, Azarias Ruberwa Manywa.

Ces assises réunissent les ministres et députés provinciaux du Nord-Kivu en vue de renforcer leurs capacités dans l'exécution, pour les uns, et dans le contrôle pour les autres, afin de pousser la province du Nord-Kivu au développement dans un mode de gestion autonome.

Prenant la parole, lors de l'ouverture officielle de ce séminaire, le Gouverneur de la province du Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita, a souligné que cette mise à niveau permettra aux uns et autres de de développer de nouvelles techniques de gestion des entités administratives permettant le développement rapidement de la province.

« Je remercie le ministre d'État en charge de la décentralisation et Réformes institutionnelles de porter le choix aussi au Nord-Kivu, après la Tshopo et le Sud-Kivu, pour renforcer les capacités des élus et de ceux qui sont nommés dans l'administration publique. Cette formation apportera des résultats positifs et boostera les institutions de la Province en nous apprenant de nouvelles méthodes de gestion », indique Carly Nzanzu Kasivita.

Les 40% des provinces, retenu à la source ou rétrocession ?

Maitre Azarias Ruberwa, Ministre d'État en charge de la Décentralisation et Réformes institutionnelles qui a ouvert ces travaux, a mis un accent sur le fait que la décentralisation dans la gestion va conduire les provinces de la RDC, en l'occurrence le Nord-Kivu, à un développement en parlant du principe qu'il qualifie de « trois D » (Démocratie, Décentralisation et Développement) qui doivent marcher ensemble.

« La démocratie associée à la décentralisation conduit automatiquement au développement. Les États fédéraux sont les mieux développés au monde comme les États-Unis en Amérique, l'Allemagne en Europe et le Nigeria en Afrique. La RDC doit suivre ce modèle de gestion qui conduira à un développement rapide du pays », a expliqué Maitre Azarias Ruberwa qui invite ses collègues sur le plan national à faire le transfert des pouvoirs aux provinces comme c'est prévu dans les lois du pays.

« Les domaines de santé, de développement, de l'agriculture, de l'Enseignement et de développement rural doivent jouir des compétences reconnues aux provinces qui doivent être mises en application par les Gouverneurs qui devront faire autant, vis-à-vis des maires des villes qui, à leur tour, le feront vis-à-vis des bourgmestres », a-t-il ajouté.

L'ancien vice-président de la RDC insiste également sur le fait que l'efficience d'une décentralisation en République démocratique du Congo, est synonyme de transfert de compétence aux provinces et aux entités territoriales décentralisées et aussi, synonyme de transfert des fonds aux provinces qui, selon lui, constitue l'âme même de la décentralisation.

« Cette question est si pertinente et nous y travaillons pour que les provinces bénéficient de 40% des ressources financières qui, selon la loi, doivent être retenus à la source pour permettre aux provinces de se développer en toute autonomie. Fort malheureusement, il se fait observer le système de rétrocession dont certaines provinces n'en bénéficient même pas ou d'autres reçoivent moins de 40%. Nous y travaillons de telle sorte que la loi soit appliquée comme il se doit pour l'intérêt des provinces de la RDC », a noté le ministre d'État en charge de la Décentralisation.

Rôle de caisse nationale de la péréquation

Les élus provinciaux et les membres de l'exécutif provincial du Nord-Kivu qui prennent part à ce séminaire, ont reçu également de la part du ministre d'État des éclairages sur la mission de la caisse nationale de péréquation qui est appelée à assurer la solidarité nationale avec le financement des projets et des programmes d'investissement public, en vue de corriger le déséquilibre de développement entre les provinces et les entités territoriales décentralisées dont le Comité directeur prend également part à ces assisses.

« Il y a de ces provinces de la RDC qui sont restées en arrière sur le plan de développement par rapport à d'autres et cette caisse nationale de péréquation joue le rôle de l'équilibre des fonds alloués au développement de 26 provinces de la RDC pour que le développement du pays soit intégral », conclut-il, avant de souligner que la ville de Goma est classée la 3ème ville la plus développée, après Kinshasa et Lubumbashi.

Oana Angela, chef de bureau de PNUD-Goma qui appuie cette activité, a fait savoir aux participants que le décollage de la RDC passe également par la décentralisation.

Par ailleurs, la tenue des élections municipales, locales et urbaines et la création des nouvelles lignes s'avèrent importantes pour matérialiser cette décentralisation en RDC.

Ce séminaire débuté le lundi 28 octobre à Goma, prendra fin le 02 novembre. Des recommandations des élus provinciaux du Nord-Kivu ainsi que celles de l'exécutif provincial sont attendues à la fin de ce séminaire pour une application dans les jours avenirs.