Sénégal: Lancement de l'application BOAweb

La BANK OF AFRICA Sénégal a lancé, ce lundi 28 octobre à Dakar, un nouveau produit de service internet banking dénommé « BOAWEB ».

« BOAWEB » est un nouveau service qui permet le suivi réel des évènement de compte , la rapidité et la simplicité d'utilisation , la gestion et le suivi des comptes de BOA SENEGAL , la dématérialisation des ordres de virement émis sur papier , un gain de temps et une économie financière en évitant les déplacements en agence entre autres.

Pour Abderarrazzak Zebdani, directeur général adjoint du groupe « le digital permet aux entreprises de construire une autre relation avec les banques plus simple, plus efficace, leur permettant de mieux se concentrer sur leurs affaires ».

Lors d'une rencontre avec la presse, Abdel Mumim Zampalegre , Directeur général de BOA Sénégal a indiqué que « les services digitaux expriment bien ce que qu'une banque doit être aux yeux de ses clients ; réactive, facile et efficace. Bank of Africa leur doit une qualité de service optimale et le digital est l'un des outils au service de cet engagement » .

Poursuivant, le patron de la banque au Sénégal souligne que, BOAweb est un produit offert dans le cadre de la digitalisation des produits et services qui permettent aux clients d'effectuer un certain nombre d'opérations bancaires à distance.

L'application est mise à la disposition du client pour rendre l'expérience client beaucoup plus ergonomique et conviviale, en leur permettant de gagner du temps »

Concernant la sécurité de l'application, M. Zampalegre assure que la sécurité a été au cœur des préoccupations de l'institution financière. « Il y'a plusieurs niveaux de sécurité aussi bien au niveau de l'outil qu'au niveau des utilisateurs », a-t-il laissé entendre.

Selon le top management de la banque, « le produit est accessible vu que le Sénégal fait partie des pays avec la meilleure couverture internet ce qui fait qu'avec la digitalisation, le téléphone devient une agence bancaire. »

Dans une présentation, Abderrahman El Andaloussi, Chief digital Officer du groupe a mis en lumière la transformation digitale du Groupe bancaire, les prochaines innovations digitales de l'institution à savoir notamment : les nouveaux produits, services, nouvelles possibilités dans la relation avec la Banque.

Pour rappel, le Groupe BANK Of Africa est présent dans 18 pays, notamment en Afrique de l'Ouest. Depuis 2010, le Groupe BANK OF AFRICA est majoritairement détenu par BMCE Bank (Banque Marocaine du Commerce Extérieur), 3ème banque au Maroc.

Le Groupe BOA compte aujourd'hui environ 6 000 collaborateurs, présente au 31 décembre 2018 un total de bilan consolidé de 7,7 milliards d'euros et enregistre à cette date un bénéfice net consolidé de 133 millions d'euros.