Togo: Sokodé aura un marché international de bétails

C'est l'annonce aux allures de promesse de Noël Koutéra Bataka, ministre de l'Agriculture, de la Production Animale et Halieutique qui, en tournée à l'intérieur du pays a fait un arrêt dans la région Centrale.

« La filière de l'élevage de bétails ayant une grande importance économique et sociale dans la région, pour son rôle dans la lutte contre la pauvreté, il va falloir trouver un grand espace pour installer un marché international de bétails, avec le concours des chefs de canton et les communautés », telle est la promesse du membre du gouvernement ; promesse dont s'est réjoui le Chef canton de Sokodé.

Il a dès lors présenté toute sa gratitude et celle des populations de Sokodé et se environs aux autorités togolais qui d'après lui ne ménagent aucun effort pour le bonheur des paysans togolais. Il voit déjà les populations de cette région centrale se mettre encore plus à l'élevage des gros bétails et des petits ruminants.

A Nada, à 7 km de Sokodé, le ministre Bataka et sa suite ont visité l'aire d'abattage de bétails construite sur 1 hectare. Il s'agit en fait d'un ouvrage qui a coûté 138,5 millions de Fcfa.

On y trouve un bâtiment d'exploitation, un parc de stabulation, un bloc administratif, un bloc sanitaire, les fausses septiques, un poste d'eau, la clôture, un bio digesteur, et le 5ème quartier.

Les éleveurs et bouchers sont exhortés par le titulaire du portefeuille de la Protection animale et halieutique à s'investir pour une amélioration de l'accès aux marchés et rendre compétitif la filière.