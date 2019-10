Ile Maurice: Drogue - Khalil Ramoly épinglé par l'ADSU

Il a été arrêté pour possession de psychotropes après une fouille, samedi, dans son atelier. Cet homme, cité par la commission d'enquête sur la drogue, serait un proche de trafiquants nommément Siddick Islam et Ricardo Agathe.

Khalil Ramoly n'est pas inconnu de l'Anti- Drug Smuggling Unit (ADSU). Cet habitant de Plaine-Verte a été arrêté samedi par les limiers de l'ADSU Metropolitan. Son commerce de pièces détachées, Khalil Spare Parts, situé à Ste-Croix, a été perquisitionné par l'inspecteur Mohes et son équipe. Les officiers ont mis la main sur des comprimés de Bromazepam et de Tramadol. Il leur aurait expliqué que ces psychotropes étaient pour sa propre consommation. Relâché sur parole, il a comparu hier, lundi 28 octobre, au tribunal de Port-Louis, et devra s'acquitter d'une amende pour «unlawful possession of dangerous drugs».

Cité lors de la commission d'enquête sur la drogue, présidée par l'exjuge Paul Lam Shang Leen, Khalil Ramoly était un des proches qui avaient contribué à payer les 25 millions d'honoraires des avocats du trafiquant Siddick Islam. Il intéresse la brigade antidrogue depuis 2006 et son domicile a été perquisitionné à trois reprises, notamment en 2006, 2008 et 2014. Des sources proches de la commission poussent à croire qu'il s'est fait discret depuis, alors que son nom continuait à être cité avec persistance.

Par ailleurs, il existe un lien très fort entre Khalil Ramoly et le trafiquant en question ; ils se considèrent comme des frères. En décembre 2016, plusieurs policiers, dont l'inspecteur Assad Rujub, affecté à Plaine-Verte, ont été transférés pour avoir assisté à un mariage chez Khalil Ramoly. L'homme d'affaires avait été auditionné par la commission d'enquête, le 11 décembre 2017. Il avait nié être impliqué dans le trafic de drogue. Il avait fait ressortir que Siddick Islam et lui étaient bons amis et qu'il l'appelait de temps en temps pour prendre de ses nouvelles.

Réseau de blanchiment

D'autre part, il apparaît que Khalil Ramoly aurait aussi des liens avec le réseau de blanchiment d'argent de Ricardo Agathe. Une Audi rouge immatriculée AC1212, saisie en juin, était soupçonnée d'appartenir à ce dernier. La propriétaire, Ouvicha Permès, avait affirmé aux enquêteurs l'avoir achetée pour la somme de Rs 500 000. Mais elle n'avait pu donner d'explications sur les modifications apportées à cette voiture et les réglages.

Selon les enquêteurs de l'ICAC, la voiture, qui était à l'origine verte et immatriculée V68, était en possession de Khalil Ramoly, qui aurait été l'intermédiaire entre Ricardo Agathe et Ouvicha Permès. De plus, la voiture se trouvait alors dans l'enceinte de Khalil Spare Parts et était louée aux personnes intéressées.