Ile Maurice: Robert Spéville - «Rs 100 000 à déduire de mon salaire si je suis élu... »

Robert Spéville, candidat indépendant pour les scrutins du 7 novembre prochain, promet que s'il est élu pour représenter les rodriguais à l'Assemblée nationale, Rs 100 000 seront déduites de son salaire mensuellement, afin de répondre aux besoins des Rodriguais. C'est ce qu'il a indiqué lors d'un point de presse à St Gabriel lundi 28 octobre.

Robert Spéville, qui était jusqu'à récemment un grand activiste du Mouvement rodriguais (MR) de Nicolas Von Mally, avait créé la surprise lors du 'Nomination Day' le 22 octobre dernier, en se présentant comme candidat indépendant. «Je sais que tout le monde a été pris de court. Et aujourd'hui je viens expliquer à toute la population ce qui a motivé mon geste. Daniella Félicité Accurso et moi-même étions deux candidats potentiels pour ces élections nationales au sein d'un parti politique. Et finalement, après réflexion, nous avons décidé qu'il fallait que je me présente en indépendant. Une décision qui a été prise fort tard la veille du dépôt de candidature. Daniella Accurso sera mon Campaign Manager», dit-il. Rajoutant que tous ceux qui le connaissent savent qu'il est un «hard worker» qui a fait ses preuves.

«Ce sont les membres du public, de tous bords politiques confondus, qui pensent que je méritais une candidature. Je ne tiens pas à revenir sur ce qui s'est passé. Même les dirigeants de certains partis politiques m'ont fait comprendre que j'avais une carte maîtresse à jouer dans cette joute politique. J'ai bien travaillé dans plusieurs régions et j'ai compris qu'il existe un électorat qui veut que je brigue les suffrages. Et je pense être un candidat qui puisse répondre à l'aspiration du peuple. Les électeurs savent aujourd'hui voter avec intelligence, sans être influencés par les partis traditionnels. Ces gens-la feront la différence», dit-il.

Expliquant qu'avec ses huit ans d'expérience au sein de l'Assemblée nationale, il est à même de défendre l'intérêt de la population rodriguaise. «On veut des élus qui peuvent débattre tout de suite du problème des Rodriguais. Tel que le règlement interdisant l'importation des véhicules de plus de sept ans. Je pourrai dans ce contexte, en présentant une motion à l'Assemblée nationale, apporter une solution rapide», déclare Robert Spéville. Parlant du projet du câble à fibre optique, qui aura coûté Rs 1,6 milliards, il se demande ce qui manque encore pour connecter Rodrigues avec le monde. Soulignant qu'une question à l'Assemblée nationale réglerait ce problème une fois pour toute. «Aujourd'hui nous sommes là pour toutes ces personnes. Et nous n'allons pas baisser les bras. Ma candidature est un choix légitime. Les résultats des élections ne sont pas connus d'avance. Nou pa al lor terin pou donn ni bagaz ni larzan. Pa dan nou politik sa. J'ai pris l'engagement devant le tribunal à travers un affidavit, de laisser Rs 100 000 de mon salaire mensuel dans un fonds qui servira à aider tous les Rodriguais dans le besoin indistinctement», dit-il.

Document qu'il a produit face à la presse. «Je suis en train de m'engager pour les cinq ans à venir dans ce sens. Donc dans cinq ans, c'est plus de Rs 6 millions de mon salaire que j'aurai donné pour le peuple rodriguais. La manière de faire de la politique autrement c'est cela. J'ai vu le degré de misère dans lequel vivent les Rodriguais et on ne peut pas continuer comme ça. J'ai pris un engagement sous serment de faire ce que que je dis si je suis élu», indique Robert Spéville.

Daniella Félicité Accurso : «Je me suis retrouvée sans candidature mais... »

Cela fait plus de quatre ans qu'elle a été sur le terrain avec le Mouvement rodriguais. Et elle a été écartée lors de la présentation des candidats. «J'ai rencontré des familles dans leur environnement, leur parlant et leur donnant du courage et de l'espoir, en prenant connaissance de leurs problèmes pour pouvoir trouver des solutions. Finalement je me suis retrouvée sans candidature mais j'ai toutefois aidé là où je le pouvais, sans rien demander à personne et sans avoir un coup de main», confie Daniella Félicité Accurso. Rajoutant qu'elle a beaucoup de projets à l'intention des femmes, des orphelins, ainsi que des filles-mères, entre autres.