Ile Maurice: Rodrigues - Le frère de l'Island Chief Executive libéré sous caution

Après les démêlés avec la commission anticorruption de Davis Hee Hong Wye, chef de la fonction publique à Rodrigues, c'est maintenant son frère qui a des ennuis avec la justice. Roddy Hee Hong Wye, un homme d'affaire très connu sur le plan local, fait l'objet d'une accusation provisoire de «using an information technology service for the purpose of causing needless anxiety to any person». Il a comparu au tribunal de Port Mathurin le 23 octobre et a dû fournir une caution d'un montant de Rs 10 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 40 000. Le procès sera à nouveau entendu le 21 janvier 2020.

Cette affaire a pour toile de fond les ennuis avec la justice de Davis Hee Hong Wye. Jean Nicolas Volbert, membre de l'Assemblée régionale siégeant sur les bancs de la minorité du Mouvement rodriguais (MR), avait porté plainte à l'Independent Commission against Corruption (ICAC) pour corruption alléguée contre le Chief Island Executive. Celui-ci a été convoqué dans les locaux de l'ICAC, à Port-Mathurin, à plusieurs reprises, au début du mois d'octobre afin de s'expliquer.

«Mo pou desan twa»

Suite à cela, Jean Nicolas Volbert avait porté plainte à la police de Port-Mathurin, le 10 octobre, contre Roddy Hee Hong Wye, qui l'aurait menacé, vu que Jean Nicolas Volbert est à l'origine des démêlés de Davis Hee Hong Wye avec l'ICAC.

Dans sa déclaration, le plaignant soutient que ce jour-là, il se trouvait aux abords d'un magasin dans le centre-ville quand son téléphone portable a sonné. En répondant, une voix masculine se serait identifiée comme étant «Roddy sa, frer Ah Po». Ce dernier lui aurait tenu une conversation d'un ton arrogant et menaçant, lui disant «ki pe ariv twa ek Ah Po ? Mo pe vini la, mo pou montre twa ki apel mwa, to pou kone la. Krwar mwa mo pou desann twa la».

Jean Nicolas Volbert soutient que comme membre de l'Assemblée régionale, il craint pour sa sécurité ainsi que celle de sa famille, car à n'importe quel moment, Roddy Hee Hong Wye pourrait mettre sa menace à exécution.

Le présumé coupable comparaîtra à nouveau devant le tribunal de Port Mathurin en janvier pour être entendu par le magistrat Paul Dangeot. Toute cette affaire fait couler beaucoup d'encre en ce moment à Rodrigues.