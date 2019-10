Congo-Kinshasa: L'environnement juridique et économique des médias au cœur d'une table ronde

L'ONG Internews a réuni, vendredi 25 octobre 2019, les différents acteurs de la Société civile et des journalistes autour du thème « Quel environnement juridique et économique pour un meilleur développement des médias en République démocratique du Congo ? » Cadre choisi: la salle Père Boka du Centre d'étude pour l'action sociale (Cépas), dans la commune de la Gombe à Kinshasa.

L'objectif de cette rencontre a été de réfléchir davantage sur le mécanisme d'application effective concernant des contraintes au niveau du cadre légal et des conditions économiques des journalistes.

L'activité a eu lieu en présence du représentant du ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, le conseiller politique Ivan Vangu Ngimbi. Il a, à cette occasion, souligné le fait que le thème choisi pour cette table ronde rejoint, de manière anticipée et intègre harmonieusement, le programme des états généraux de la presse que le ministère de la Communication et des Médias entend organiser d'ici à la fin de cette année, à l'attention de la famille communicationnelle.

D'après lui, le ministre de la Communication et des Médias est convaincu de l'éminent rôle joué par le quatrième pouvoir, dans la sensibilisation de l'opinion et l'information des citoyens sur leurs sujets de société. Il en est de même de sa fonction de catalyseur de développement et de la coexistence pacifique. Malheureusement, il en va différemment du cadre légal de l'exercice de cette belle profession et de son environnement économique. Car, a-t-il soutenu, cela ne peut être sous-estimé dans la mesure où les critiques, libertés, sécurité et viabilité sont des termes d'une même équation indissociable.

En règle générale, les tables rondes sont l'occasion de faire le point, de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru afin de dégager, avec évaluation, les éléments nécessaires à la consolidation des acquis, à l'amélioration des faiblesses constatées et au dessin de nouvelles perspectives. Malheureusement, a-t-il constaté, plusieurs résolutions issues de ces différents forums ont rejoint le cimetière des espoirs déçus. Dès lors, il lui paraît nécessaire de réfléchir davantage sur le mécanisme d'application effective de résolutions qui seront issues de ce forum.

C'est ainsi que le ministre a salué les raisons qui justifient cette table ronde dont l'objectif est de définir de nouvelles stratégies et d'établir un plan d'action qui accompagnera l'exécution du projet.

Aussi, a-t-il fait remarquer qu'en matière de liberté de la presse, malgré le nombre impressionnant d'entreprises dans ce secteur et la vivacité de débats dans les différents médias, il faut reconnaître que tout n'est pas rose dans notre pays. Certaines lois sont encore obsolètes ou à l'inadéquation avec le nouvel environnement, à défaut d'intégrer les dispositions particulières d'autres nouvelles.

Expert médias et représentant le directeur-pays d'Internews, Me Paul Kouadio a présenté les objectifs de cette table ronde. Il a indiqué que, dans le cadre des perspectives d'activités lancées, le 19 septembre 2019, un programme de l'USAID vise à renforcer le cadre légal et règlementaire du secteur des médias. Cela afin de promouvoir un accès qualitatif par rapport au contenu médiatique. Ainsi, la présente table ronde, a-t-il fait observer, est la première activité qui va devoir baliser le reste des activités à mener par Internews.

À en croire Mme Anna Mayimona, directrice exécutive de l'Union congolaise des femmes des médias (Ucofem), l'environnement n'est pas favorable pour que les journalistes congolais fassent un travail professionnel. Au niveau des lois, il y a beaucoup de contraintes pour accéder aux sources afin de traiter l'information. Au niveau économique, les journalistes, pour la plupart, travaillent sans contrat et dans des conditions difficiles. Tous ces éléments réunis font qu'il y ait beaucoup de problèmes qui empêchent les journalistes de travailler avec professionnalisme.

Comme recommandation, Mme Anna Mayimona a proposé la sensibilisation de différents acteurs. «Il faut mobiliser et sensibiliser les journalistes pour qu'ils puissent bien comprendre le défi auquel ils font face. « Il ne faudrait pas que nous puissions laisser le même problème à la génération à venir », at-elle renchéri.