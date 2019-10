Congo-Kinshasa: Tensions à Minembwe - Divergences de vues dans la communauté Banyamulenge

Dans la communauté Banyamulenge, il y a de fortes divergences de vues dans les tensions qui sévissent à Minembwe, dans la province du Sud-Kivu. Tous les Banyamulenge ne se retrouvent pas dans la version des faits présentés par le RCD d'Azarias Ruberwa.

Le 19 octobre 2019, une partie des Banyamulenge vivant à Kinshasa, dont le ministre de la Décentralisation et Affaires coutumières, Azarias Ruberwa Manywa, autorité morale du RCD, ont signé une déclaration dans laquelle ils accusent les groupes armés locaux et étrangers notamment, les « Maï-Maï Yakutumba», d'être à la base de « massacres systématiques ; attaque ; incendie et la destruction totale des villages habités par les Banyamulenge et le pillage de leurs bétails », dans les Hauts-plateaux de Minembwe, au Sud-Kivu.

Dans cette déclaration, lue par Me Moïse Nyarugabo Muhizi, les signataires accusaient le gouverneur du SudKivu de n'« avoir pris aucune initiative » pour ramener le calme. Ils ont également pointé du doigt le commandant de la 33ème région militaire, le généralmajor Muhindo Akili, alias Mundos, d'être la « plaque tournante » de ce qu'ils qualifient de « deal meurtrier ». Les signataires de cette déclaration ne croient pas en la thèse d'une « guerre interethnique » mais aussi, de celle d'une guerre liée à la création de la commune de Minembwe.

Ainsi recommandent-ils, entre autres, d'« organiser des opérations militaires de grande envergure en vue d'arrêter une fois pour toutes, ce phénomène d'épuration ethnique et ce, avec un commandement mixte ».

Autre lecture des faits

Au lendemain de cette déclaration, une autre branche de la communauté Banyamulenge est montée au créneau, contredisant les propos tenus par le groupe d'Azarias Ruberwa. Porté par l'ancien vice-ministre de l'Agriculture, Kamhanzi Kibibi, et Seba Sébastien, ancien administrateur du territoire de Minembwe, ce groupe présente plutôt une autre lecture des faits.

Ce groupe de ressortissants Banyamulenge qualifie de pure « diversion » les propos tenus par le RCD d'Azarias Ruberwa qui, note-t-il, voudrait « se faire passer en leur défenseur alors qu'en réalité, il est à la base du malheur » de Banyamulenge.

Dans la déclaration présentée à la presse par Kamhanzi Kibibi, ce groupe de Banyamulenge reconnait que, la question relative à la guerre imposée par les groupes armés nationaux et étrangers à la communauté Banyamulenge est « réelle » et devrait être connue par l'opinion nationale et internationale dans sa « vraie version ».

« Raison pour laquelle nous venons dénoncer l'implication directe du Rwanda qui, depuis un certain temps, instrumentalise les groupes locaux et appuie visiblement les groupes armés étrangers dans le plan de déstabilisation de la communauté Banyamulenge pour matérialiser leurs agendas cachés », a déclaré Kamhanzi Kibibi.

Avant de relever que « sans mandat ni de la communauté Bayamulenge vivant à Kinshasa ni de celui de Banyamulenge vivant à la base », le RCD a signé, le 19 octobre 2019, une déclaration au nom de cette communauté.

Entre acharnement et déchargement

« Nous informons l'opinion nationale et internationale que cette déclaration n'engage pas la communauté Banyamulenge. Elle engage le groupe Banyamulenge du RCD vivant à Kinshasa et son initiateur », ont affirmé les signataires. Ils notent que les signataires de la première déclaration ont cité les groupes armés locaux et étrangers « sans dénoncer le régime de Kigali qui les appuie militairement, alors qu'ils le savent pertinemment bien ». Ce, avancent-ils, « dans le but de décharger le régime de Kigali et de solliciter par après son intervention. Ils incriminent faussement certaines autorités politico-militaires, sans toutefois montrer les preuves de leur responsabilité criminelle », a fait remarquer Kamhanzi Kibibi.

D'après ce dernier, le gouverneur dont ils accusent de n'avoir pas pris aucune initiative dans l'établissement de la paix au Sud-Kivu, a été l'acteur principal dans l'organisation de plusieurs conférences sur la paix et avait multiplié des descentes à Minembwe, dans la recherche de la paix dans cette contrée. « L'accusation du RCD de Ruberwa contre ce gouverneur n'est qu'un acharnement politique puisque, ce dernier a refusé de nommer leur candidat dans son gouvernement », fait-il savoir.

En ce qui concerne le généralmajor Muhindo Akili Mundos accusé par le groupe de Me Moïse Nyarugabo d'avoir convaincu la hiérarchie pour que les militaires des FARDC, issus de la communauté Banyamulenge soient mutés ailleurs ; le groupe de Kamhanzi considère que le RCD est le seul à détenir la preuve et « non la communauté Banyamulenge ».

Néanmoins, ils affirment que « quelques unités affectées à Minembwe depuis le début des opérations sont toujours sur place, renforcées par une brigade de réaction rapide et la présence du commandant second de la 33ème Région militaire, chargé des opérations et renseignement issu de la communauté Banyamulenge ». « Le relèvement des éléments de la police est une question de routine qui relève de la compétence de la hiérarchie », a renchéri Kamhanzi Kibibi.

Se considérant comme nationalistes congolais, issus de la communauté Banyamulenge, les membres du groupe de Kamhanzi se disent conscient de la menace et du danger qui guette leur communauté dans les Hauts-Plateaux. A cet effet, ils sollicitent l'implication directe du président de la République, Félix Tshisekedi, pour que l'armée et la police continuent d'intensifier les opérations militaires contre les groupes armés locaux et étrangers qui sèment la désolation dans les HautsPlateaux de Fizi, Uvira et Mwenga. Mais aussi, de s'atteler à la recherche des hommes politiques qui sont en intelligence avec l'ennemi.

Par ailleurs, ce groupe des Banyamulenge se dit toujours disposé à engager le dialogue de paix avec les autres communautés voisines.