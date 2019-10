Congo-Kinshasa: Lors d'un échange avec les étudiants de l'UCC, le PNUD réitère son engagement à lutter contre les violences sexuelles et les VBG !

A travers une journée d'échanges avec les étudiants de l'Université Catholique du Congo (UCC), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a, par la coordinatrice de son programme "JAD" Goldoum Woube Sabine, pris langue avec les apprenants autour de la question liée aux violences sexuelles et les violences basées sur le genre (VBG). Question de mieux informer ces jeunes sur ces violences sexuelles qui sont un phénomène qui concerne tout le monde.

Goldoum Woube Sabine a rappelé aux étudiants que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit les violences sexuelles comme tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avance de nature sexuelle,... , commis par une personne indépendamment de sa relation avec la victime.

La coordinatrice du Programme JAD contre les Violences Basées sur le Genre a laissé entendre, lors de son exposé, que, jadis cette lutte était prise comme une fiction. "Nous parlons d'une douleur des personnes dont les droits ont été violés. Nous les accompagnons de manière à ce qu'elles soient réinsérées dans la société, les femmes comme les hommes. Et nous voulons rendre justice à travers un programme mis en place", a-t-elle déclaré. Et a renchéri en disant que le viol doit être dénoncé par tous afin de booster la résilience des survivantes.

L'on compte 6 principaux types de Violences Basées sur le Genre, à savoir : le Viol, pénétration dans tout orifice, même superficiel sans consentement à l'aide de l'appareil génital masculin ou d'un instrument contendant ; l'agression sexuelle, toute forme de contact sans consentement, ne débouchant pas ou ne reposant pas sur un acte de pénétration, à titre d'exemple, la "tentative de viol". L'agression physique, une violence physique n'étant pas de nature sexuelle. Le mariage forcé ; déni de ressources, de service ou d'opportunités en empêchant une veuve de recevoir son héritage ou confiscation de bien, interdire un besoin. Ainsi que les violences psychologiques ou émotionnelles.

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), est en République démocratique du Congo depuis 1976, afin d'appuyer le Gouvernement à relever les défis de la lutte contre la pauvreté, de la bonne gouvernance, de la stabilité sociopolitique et du développement durable, dans le cadre de son cycle de programme pays 2020 -2024. A travers ce dernier, le PNUD s'engage à appuyer le Gouvernement de la République, sur la voie d'un développement multidimensionnel. Et, il est axé sur trois priorités dont la promotion de la gouvernance pour le développement durable, la transformation économique et gestion durable des ressources ainsi que le renforcement de la résilience des populations affectée.

Financé par le Ministère d'Affaires Mondiales du Canada, le programme JAD coûte 18 millions de CAD pour une durée de 5 ans de 2018-2023 et ce, sous l'exécution du PNUD, l'UNFPA et le BCNUDH dans les provinces de Kinshasa, Nord et Sud Kivu, l'Ituri et le Kasaï Central ; coordonné par le Ministère du Genre, Famille et Enfant, sous sa tutelle et en collaboration avec les Ministères de la Santé, des Affaires Sociales, de la Justice et garde des sceaux ainsi que le Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique. Il est question d'engager des hommes, des femmes et des jeunes à transformer les normes sociales et culturels défavorables à l'égalité des genres et à promouvoir la lutte contre les VBG ainsi que la facilitation d'une prise en charge holistique des survivants au sein des CISM, dans l'objectif de renforcer les capacités d'agir et la résilience des survivants.

De 2018 à septembre 2019, 1195 personnes ont été sensibilisées ; 2 mécanismes communautaires de prévention et d'alerte ont été mis en place avec 10 centres Intégrés des services multisectoriels ; 3361 survivantes pris en charge sur le plan psychosocial et médical et 1433 sur le plan juridique ; 377 décisions judiciaires rendues pour le dossier VBG sur 14 entités provinciales et territoriales.