Congo-Kinshasa: Afflux considérable de nouveaux adhérents / MSC - Laurent Batumona partage sa vision

L'Honorable Laurent Batumona a accueilli, le week-end dernier, au quartier général du MSC, son parti, à la 13ème rue Limete, une vague de nouveaux adhérents.

Le Mouvement de Solidarité pour le Changement vient de connaître, en l'espace de quelques mois, un afflux considérable de nouvelles adhésions qu'il faut analyser comme historique. Il est en mesure de franchir, d'ici la fin de l'année, le cap de 2000 nouveaux membres avec un grand nombre constitués de jeunes.

Dans les jours à venir, le MSC pourra gonfler encore la liste d'enregistrements avec un nombre assez élevé des adhérents, car c'est l'année où se tiendra le Congrès du Parti.

Il est surprenant par exemple de constater qu'il y a plus de sections qui vont naître dans les Fédérations et que l'excellent travail du camarade Sga Jules Mukumbi et de l'idéologue Robert, sous l'impulsion du visionnaire du Parti a suffi pour en implanter une après les travaux du congrès.

L'Honorable président et tous les cadres se sont félicités de nouvelles adhésions et les ont accueillies du mieux possible dans les sections. C'est à ce titre que le Président Laurent Batumona a fait une présentation historique du Parti, le MSC, sa création, son parcours et le niveau où se trouve le Parti à ce jour. Il a expliqué aux nouveaux adhérents les fondamentaux notamment, les objectifs, le projet de société et les options politiques. Les adhérents ont appris avec enthousiasme que le MSC a opté pour le libéralisme politique et économique en vue de la prospérité pour tous.

De ce point de vue, le Président du MSC a fait savoir à ses hôtes que la vision du Parti, sur le plan idéologique, des objectifs avec l'UDPS est la même. C'est la raison, a-t-il soutenu, qu'il y a un partenariat politique. "Nous appartenons au regroupement Cap pour le changement, en sigle CACH. C'est dans ce cadre que nous soutenons la vision du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi Tshilombo". Toutes ses actions, dit-il à cette circonstance, seront non seulement vulgarisées à la base et aussi être soutenues par la base. Il a fait allusion à la tournée euro-américaine où le Président a récolté un grand succès sur tous les plans.

Revenant sur la grande université du changement qui est un organe du Parti mis en place pour la formation des membres et cadres du Parti, il a exhorté les nouveaux adhérents à suivre la formation idéologique du Parti afin d'être outillés sur les enjeux politiques. Il les a invités à la discipline, à s'identifier comme membres du MSC, en s'octroyant une carte de membre. Tous ces nouveaux membres seront présentés aux anciens à la grande réunion qui se tiendra le 31 octobre prochain au siège du Parti à De bonhomme.