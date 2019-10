Soudan: Le Venezuela propose d'investir dans le domaine de l'énergie au Soudan

Khartoum — Le ministre de l'Energie et des Mines, Ing. Adel Ali Ibrahim a discuté avec l'ambassadeur du Venezuela à Khartoum, des perspectives de coopération entre le Soudan et le Venezuela dans les domaines de l'énergie et des mines.

Le ministre a exprimé le souhait de tirer parti des expériences, des technologies et des capacités de l'État vénézuélien dans les domaines de l'énergie et des mines, notamment que le Soudan dispose de perspectives prometteuses dans les domaines de l'exploration minière et pétrolière et de la production et des services pétroliers, ainsi que de la nécessité urgente de technologies modernes et de l'échange de connaissances et de la formation, affirmant prête à développer la coopération entre les deux pays par le biais l'activation des accords signés dans le domaine de l'énergie et de mines.

Pour sa part, l'ambassadeur a assuré la volonté de son pays de développer une coopération commune entre les deux pays et d'activer les accords signés dans un certain nombre d'aspects économiques et éducatifs ainsi que le transfert d'expertise et de technologies.

Il a déclaré que le Venezuela avait une longue histoire dans l'industrie minière et énergétique et que des établissements d'enseignement étaient spécialisés dans ce domaine, réaffirmant le souhait des entreprises vénézuéliennes d'investir dans les domaines de l'énergie et des mines au Soudan.