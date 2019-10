Congo-Kinshasa: Les réfugiés de la guerre de Beni en Ouganda conditionnent leur retour au pays par le rétablissement de la paix

Partager

Ils sont des centaines voire des milliers de citoyens congolais qui ont fui les atrocités meurtrières qui opposent les Forces armées de la RDC et les rebelles ougandais ADF. Depuis le déclenchement des hostilités en octobre 2014, certains ont trouvé refuge soit en Ouganda, soit dans l'ancienne Province orientale ou même dans des entités en apparente sécurité comme les villes de Butembo et Beni où ils sont hôtes dans des familles d'accueil.

Dans la ville de Kasese en Ouganda, où nombreux se sont déplacés, la vie devient de plus en plus intenable. Ceux-ci témoignent être en train d'éprouver d'énormes difficultés pour leur logement et leur prise en charge alimentaire. Pour la plupart, c'est un état de vulnérabilité avancée, car ils disent avoir abandonné tous leurs biens dans la zone troublée par les attaques des djihadistes ADF. Mais malgré tout, ces conditions de vie ne les dissuadent pas à revenir dans leurs localités respectives.

A les en croire, sur le terrain, rien ne prouve encore que leur sécurité est garantie même si le régime de Kinshasa a promis de s'investir sans calcul dans la déroute de l'ennemi. Ces déplacés préfèrent mourir de faim que de mourir par la machette et conditionnent leur retour à Beni par une garantie sécuritaire indéniable.

« Qu'on ramène la paix dans notre milieu. Félix Tshisekedi a promis nous ramener cette paix-là, mais l'insécurité persiste. On tue les gens chaque jour. On ne sait pas regagner la contrée mais aussi, il n'y a pas d'emploi. Nous souhaitons qu'il y ait d'abord un gouvernement responsable. Il y a changement de gouvernement, mais on continue de constater la manigance. Il n'y a presque pas changement. On peut dire que c'est le même régime qui continue. Quand il y aura un gouvernement responsable, nous reviendrons« , indiquent-ils.

Il sied de rappeler ici que dans la nuit du dimanche au lundi dernier, les ADF ont de nouveau abattu deux civils dans la localité de Mbau. Ce qui fait redouter la persistance de la criminalité dans la région.

Vers une paisible cohabitation entre déplacés congolais et citoyens ougandais?

Malgré l'afflux massif des déplacés venant principalement de Beni ville et territoire, les autochtones de la ville ougandaise de Kasese ne s'en sont pas plaints du tout. Devant l'évidence de l'insécurité grandissante à l'est de la RDC, ceux-ci sont presque convaincus que la pacification de la sous-région est un gage de développement pour les deux voisins. Même si pour la plupart du temps, des différends ont parfois opposé les dirigeants de deux nations, cela ne semble pas être la donne pour les habitants de la ville ougandaise. Un citoyen ougandais indique que quelques portions de terre ont même gratuitement été livrées aux déplacés congolais pour leur assurer la survie. Pour lui, il n'y a rien qui puisse les amener à repousser ces citoyens venant de la RDC.

« Nous n'avons pas de problèmes avec eux, même s'ils viennent nombreux de la RDC. Parfois, nous leur libérons même nos terrains [ pour l'agriculture]. Nous ne pouvons pas les chasser. Et puis, nous n'avons même pas ce pouvoir-là« , rassure-t-il.

Tout compte fait, congolais et ougandais « partagent actuellement leur existence« . Mais, il y a lieu de dire que cette cohabitation n'est pas un fait anodin. En effet, en plus du commerce transfrontalier qui rapproche les Congolais du grand Nord-Kivu et les Ougandais de la ville de Kasese, ceux-ci sont étroitement conciliés par un lien linguistique de par leurs dialectes. Le kinande parlé au Nord-Kivu et le kikonzo ougandais sont issus d'une même langue mère, le Luyiira. Par ailleurs, certains livres d'histoire soutiennent également que le peuple Nande a vécu en Ouganda avant les migrations qui les ont conduits en RDC.

Charles M. Bin Kisatiro, correspondant à Beni