Cameroun: Sommet Russie-Afrique - Contacts prometteurs pour le Cameroun

La délégation camerounaise que conduisait Lejeune Mbella Mbella a entamé des négociations pour de nouveaux partenariats.

Les 23 et 24 octobre dernier, la ville de Sotchi a accueilli le tout premier sommet Russie-Afrique. Le Cameroun a pris une part active à ce rendez-vous du donner et du recevoir, organisé pour renforcer les liens entre le pays de Vladimir Poutine et le continent africain. Pour représenter le Cameroun, le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, était à la tête d'une forte délégation constituée de membres du gouvernement et d'opérateurs économiques. Ces plénipotentiaires ont ainsi participé au sommet où de nombreux dirigeants africains étaient présents ou représentés. Mais aussi au forum économique, occasion d'échange ou de prise de contact avec les milieux d'affaires russes. Alamine Ousmane Mey, ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat) a, par exemple, pris la parole au cours d'une session sur le développement du marché de la construction des logements. On sait que le Cameroun met actuellement en oeuvre un vaste programme de construction de logements sociaux et d'aménagement urbain. A ses côtés dans la délégation camerounaise, il y avait également d'autres ministres, dont Luc Magloire Mbarga Atangana du Commerce, Gabriel Dodo Ndoke des Mines et Gaston Eloundou Essomba de l'Eau et de l'Energie. On comptait aussi des dirigeants des entreprises publiques et parapubliques, mais également des représentants du secteur privé.

Dans le secteur énergétique, le Minee a eu des entretiens fructueux avec des géants russes de la production pétrolière. « Nous nous sommes entretenus avec le président directeur général du groupe Lukoil, 7e fortune de Russie, spécialisée dans l'industrie pétrolière à qui nous avons présenté les préoccupations du gouvernement camerounais dans le secteur. Notamment la remise sur pied de la Sonara », a-t-il indiqué. Selon Gaston Eloundou Essomba, au terme des échanges avec Vaguit Alekperov, il a été convenu qu'une équipe d'experts de la société Lukoil vienne au Cameroun pour voir de près le cas de la Société nationale de raffinage. « Ils vont évaluer la situation de la Sonara et dire ce qu'il y a lieu de faire dans le cadre de la réhabilitation et de l'extension », précise le ministre. La question de l'approvisionnement du marché camerounais en produits pétroliers a également été évoquée par les deux parties. En effet, Gaston Eloundou Essomba affirme que des pistes de négociations ont été explorées afin de permettre au Cameroun d'acquérir des produits pétroliers à des prix compétitifs auprès de la Litasco, filiale de Lukoil basée en Belgique. Côté commerce, des sources indiquent que le Mincommerce, qui avait à ses côtés Christophe Eken, président de la Chambre de commerce, ont eu plusieurs contacts avec des opérateurs économiques russes.