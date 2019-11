Guinée Equatoriale: L'an 51 de l'indépendance célébré à Ebolowa

La commémoration a réuni, samedi 26 octobre dernier, le gratin administratif du Sud, autour du Consul général, Jesus Obama Nzang.

Les portes du Consulat général de la Guinée équatoriale, à Ebolowa, sont restées ouvertes au public samedi, 26 octobre 2019. C'était à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de l'indépendance de ce pays frère de la sous-région Afrique centrale, avec lequel le Cameroun partage sa frontière, une partie de son histoire et de sa culture. Et pas moins que le cadre féerique d'un restaurant de la place, pour célébrer avec faste et solennité, cette commémoration placée sous la présidence effective de Jesus Obama Nzang, Consul général du pays de Theodoro Obiang Nguema Mbasogo à Ebolowa.

C'était en présence de Félix Nguélé Nguélé, gouverneur de la région du Sud. L'occasion a donné aux autorités des deux pays, l'opportunité de confirmer l'excellence des relations bilatérales entre Malabo et Yaoundé. Le gouverneur et le Consul général ont salué les efforts fournis par les dirigeants des deux pays, pour implémenter la volonté irréversible de la libre circulation des personnes et de leurs biens entre les deux nations, voulue par les deux chefs d'Etats, Paul Biya et Theodoro Obiang Nguema Mbasogo. Avec comme acte fort, l'ouverture récente d'un Consulat général du Cameroun à Mongomo, en Guinée équatoriale, qui couvrira les provinces équato-guinéennes de Kie-Ntem, Centre-Sud et Wele Nzas.

Il s'agit d'une manifestation avérée de la solidarité qui existe si heureusement entre ces deux pays frères, soulignera Jesus Obama Nzang. La réception, à l'occasion de ce 51e anniversaire de la fête de l'indépendance de la Guinée équatoriale à Ebolowa, a permis de revisiter une coopération riche et exemplaire, avec le Cameroun, qui a encore de beaux jours devant elle. Sur le plan bilatéral, les autorités de la région du Sud entretiennent avec leurs homologues équato-guinéens, une diplomatie de proximité, qui au fil des ans, marque des points positifs.