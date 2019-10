Soudan: La réunion tripartite réaffirme l'importance de la coordination conjointe

Khartoum — - Une réunion tripartite réunissant le Conseil Souverain, le Conseil des Ministres et des Représentants des Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement (FDLC) réunis au Palais Républicain a réaffirmé Lundi l'importance de la Coordination entre les Trois Organes pour la mise en place de la Période de Transition un Succès et atteindre les Objectifs de la Révolution pour lesquels les Martyrs ont Sacrifié.

Le Ministre de la Culture et de l'Information, Faysal Mohamed Saleh, a déclaré dans un communiqué de presse à l'issue de la réunion que la réunion, la première de son genre et durait trois heures, avait permis de discuter de nombreuses questions et de réaffirmer la nécessité de l'Existence d'une Confiance entre les Trois Parties pour le Succès de la réunion et Projet Commun et que de nombreux dossiers et problématiques à cet égard.

Il a déclaré que la réunion avait décidé de Former un Comité de Coordination composé de 12 membres, soit Quatre membres de chaque Partie pour qu'il puisse s'occuper de la discussion de tous les dossiers et questions.

Le Ministre a ajouté que le Comité comprenait les Généraux Yasser Al-Atta, Shamsuddin Kabbashi, Mohamed Al-Hassan Al-Taayshi et Ayesha Moussa du Conseil Souverain, le Ministre des Affaires du Cabinet, Omer Manis, la Ministre de l'Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique, le Prof. Intesar Saghairoon, Ministre de la Chambre du Gouvernement Fédéral, le Dr Yousef Al-Dhai et Ministre de la Culture et de l'Information, Faysal Mohamed Saleh, Représentant le Conseil des Ministres, tandis que le FDLC est représenté au Comité par Eyman Khaled, Taha Yousef, Ahmed Rabie et Amina Mahmoud.